Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2025)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volkswagen een belangrijke auto uitstelt en Mitsubishi weer een Renault-kopie onthult. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Mitsubishi maakt reuzensprong

Als automerk kun je geen grotere sprong maken tussen je eerste EV en de tweede. Mitsubishi volgt de 15 jaar oude i-Miev (100 km range) op met de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross met meer dan 600 kilometer rijbereik. Wederom met hulp van Renault. Herken jij het origineel?

+ Top – Verkopen van dit luxemerk exploderen in Nederland

Er wordt nogal geklaagd in Nederland, maar dat niet iedereen het slecht heeft, zien we terug in een van de meest luxueuze en dure merken op de markt. Het chique Britse merk noteerde plotseling een stijging van 204 procent. Hoe zit dat?

+ Top – Wonderbatterij komt naar Nederland

Batterijgigant CATL brengt een nieuwe batterij naar Europa. Alle zorgen van EV-rijders lijken dankzij deze batterijen als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Met een rijbereik van 750 kilometer en laadpauzes van slechts 10 minuten, wordt een EV net zo handig als een benzineauto.

- Flop – Deze belachelijke BMW-neus was de schuld van China

Met de nieuwe BMW iX3 neemt BMW afstand van de idioot grote grilles. Eindelijk, vinden wij. Maar aan de andere kant van de wereld houden de BMW-dealers hun hart vast. Chinese kopers zijn juist dol op de oversized neus van de laatste BMW’s. Hoe moet dat nu verder?

- Flop – Elektrische Golf komt nóg later

Het lijkt wel alsof er meteen slecht nieuws komt als Volkswagen eerst hoopgevende berichten de wereld in slingert. Op de IAA 2025 werden de ID. Polo en ID. Cross Concept getoond en zei de hoogste baas dat alles goed zou komen met Volkswagen. Maar een week later lekte alweer uit dat de elektrische Golf nog later komt dan gepland. En dat was al niet heel vroeg ...

- Flop – Ford schrapt 1000 banen

Ford schrapt tot 1000 banen in de fabriek in Keulen, waar het merk elektrische modellen produceert voor de Europese markt. De reden? De vraag naar EV’s blijft achter. Houdt het dan nooit op? Misschien dat de goed ontvangen Puma Gen-E de zorgen kan verlichten.

