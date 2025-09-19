Wat is er aan de hand? Dit luxemerk explodeert in de verkopen

Nieuws

Er wordt nogal geklaagd in Nederland, maar dat niet iedereen het slecht heeft, zien we terug in een van de meest luxueuze en dure merken op de markt.

Groei van driedubbele cijfers

Bentley verkocht in 2025 tot nu toe 164 auto’s. Dat is een stijging van 204 procent. Daarmee is het merk een van de hardste stijgers van het moment. Al blijft het met dit aantal uiteraard een kleine speler op de markt.

Continental domineert

Het beste nieuws is dat de verkopen vooral op het conto komen van de traditionele Continental GT. De coupe was goed voor 121 stuks. Die kosten per stuk minstens 316 duizend euro. Tel uit die winst! De wat ons betreft nogal kitsche Bentayga blijft met 19 stuks (gelukkig) ver achter. Het is duidelijk dat de kopers op deze markt als enige nog niet overstag zijn gegaan voor de SUV.

Beste luxemerk

Met de mooie groei wordt Bentley een betrekkelijk grote speler in de nichemarkt van supercars. Zo verkocht Ferrari slechts 91 auto’s, en bleef aartsrivaal Rolls Royce steken op een schamele 13 exemplaren.