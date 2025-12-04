Waarom deze nieuwe Bentley ideaal is voor Nederland

Nieuws

Bentley staat nou niet bekend als een betaalbaar merk, maar in Nederland zijn ze door de hoge BPM-bedragen al helemaal onbetaalbaar. Daar heeft het merk nu een oplossing voor.



Je kijkt naar de allereerste volledig elektrische auto van Bentley. En dat betekent dat Nederlanders voor de verandering geen enorme hoeveelheid BPM hoeven te betalen. Met een benzineslurpende V8 of W12 is dat wel anders ...

En er is meer baanbrekend nieuws: de Urban SUV, zoals Bentley hem voorlopig noemt, blijft onder de vijf meter. Opvallend compact voor Bentley-begrippen.

Geen megabereik

Volgens CEO Frank-Steffen Walliser krijgt de EV een batterij van “imposante omvang” en laadsnelheden die “zo goed zijn als alles wat nu op de markt is”. Maar hij nuanceert meteen het belang van een enorme actieradius: “Bentley-rijders rijden geen 1000 kilometer op een dag. Dat is iets voor vrachtwagenchauffeurs. Bentley-rijders nemen het vliegtuig.”

Porsche-DNA

De elektrische Bentley staat op hetzelfde EV-platform dat ook onder de elektrische Porsche Macan en Audi Q6 e-tron ligt. Het platform maakt indrukwekkende cijfers mogelijk, zoals tot 630 pk vermogen en een 95 kWh-accu met 800 volt-techniek, goed voor een rijbereik van ongeveer 600 kilometer. Snelladen van 10 tot 80 procent kan in 21 minuten. Bentley wil die specificaties verder oprekken en spreekt over hogere energiedichtheid, betere motor­efficiëntie en nóg snellere laadprestaties.

Ontwerp

Veel details verbergt de camouflage nog, maar een paar dingen vallen wel op. De verlichting lijkt aan te sluiten bij de bekende Bentley-designtaal, met de vertrouwde ronde lichtunits. Daarnaast oogt het prototype opvallend laag voor een SUV - platter dan je op basis van zijn segment zou verwachten. Verder geeft Bentley nog weinig prijs over het definitieve ontwerp.

Bentley blijft exclusief

Hoewel dit nieuwe model het gamma uitbreidt naar een segment waar Bentley nog nooit heeft gezeten, verwacht het merk geen verkoopexplosie. “Bentley is geen massamerk. De focus blijft een hoge marge per auto,” aldus Walliser. Een modelnaam is er nog niet, al registreerde Bentley recent de naam Marco Borsato. Nee, dat klopt niet. De namen Mayon en Barnato.

Eerst naar China?

Grote kans dat de elektrische Bentley als eerste in China verschijnt. Daar groeit de vraag naar premium EV’s snel en zijn luxe SUV’s ook in miljoenensteden razend populair. De marketingkreet “The World’s First Luxury Urban SUV” lijkt dan ook rechtstreeks op die markt gericht.