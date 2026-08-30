Op vakantie in een Bentley van een half miljoen

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Mijn ideale vakantieauto? De Alvis Stalwart, een zeswielaangedreven amfibievoertuig met twee jetmotoren. Daarmee kun je afwisselend rijden en varen, net waar je op dat moment zin in hebt. En in de laadbak past een compleet terras met loungeset en kamado. Perfect, toch?

Integendeel, want de 6,5-liter grote Rolls Royce achtcilinder in de Stalwart verbruikt 70 liter per 100 kilometer. Dankzij de 450 liter grote brandstoftank kom je toch zo’n 600 kilometer ver, maar de meeste eigenaren vervoeren hun Stolly op een dieplader. En dat is verre van ideaal voor een lang weekend Piëmont, een bestemming die culinair tot de beste plekken op aarde behoort



Wat vervoert ons dan wel naar Noord-Italië? Het moet net als de Stalwart groot, Brits en handgebouwd zijn, en bij voorkeur met een koppelrijke Rolls Royce achtcilinder. Alleen monteert Rolls Royce al héél lang twaalfcilinder motoren, van BMW nota bene. Waarmee we uitkomen bij Bentley, dat tot 2020 een door RR ontwikkelde 6.75-liter V8 gebruikte in de Mulsanne.

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Droom-Bentley

Die is geweldig, maar de veel zeldzamere Bentley Brooklands duikt vaker op in mijn dromen. Deze grote coupé heeft vier comfortabele zitplaatsen en een forse bagageruimte. Die is 400 liter groot en slikt niet alleen voldoende koffers voor een weekend, maar laat ook genoeg ruimte voor de in Piëmont aangeschafte dozen Barolowijn.

Noord-Italië is zo’n afstand die je in één dag wil rijden en wanneer je lange tijd in een auto zit is de binnenkant belangrijker dan de buitenkant. Gelukkig beschikt de Brooklands over één van de mooiste en rijkst verzorgde interieurs van de afgelopen decennia. Dit monument van anti-minimalisme is duidelijk van vóór de schermpjesterreur.

Echt hout, echt leder, echt chroom

Vanaf de bestuurdersstoel heb je zicht op zeven ronde meters met echte naalden, omlijst door eindeloos veel echt hout, echt leder en details van echt chroom. Enige dissonant zijn de kunststof knopjes in het midden van het dashboard voor de klimaatregeling die wel heel erg ‘Audi’ zijn, maar soit.

De Bentley Brooklands is een heuse gran turismo, gebouwd om grote afstanden binnen Europa razendsnel in alle comfort af te leggen. Omdat het hier een droomauto betreft, dromen we de eindeloze Baustellen in Duitsland voor het gemak weg en zetten we de cruisecontrol op 200 km/h, maar niet voordat we de topsnelheid van 296 km/h hebben aangetikt. Deze Bentley coupé is bijna 5,5 meter lang en weegt 2650 kilo, dus bewaren we de bergpassen in de Alpen voor een andere keer, met de droomauto van collega Wegman.

In eendenvet gegaarde choucroute

Maar voordat we de tunnels richting Italië induiken stoppen we in Mulhouse, in de Franse Elzas. Hier staat het Franse nationale automuseum - voorheen collectie Schlumpf - dat meer dan 100 oude Bugatti’s herbergt. Die aantrekkelijke lunch met in de eendenvet gegaarde choucroute en Riesling slaan we over, we willen op tijd voor het diner in Barolo zijn.

We gooien de 96 liter brandstoftank helemaal vol met de allerduurste benzine waarmee we de laatste 540 kilometer van onze reis nét wel of net niet zullen halen. Na een reis van ruim 1100 kilometer parkeren we de Brooklands ’s avonds voor ons hotel, één van de vele omgebouwde Middeleeuwse kloosters in de streek. We klimmen, fris als een hoentje, uit de lederen fauteuils van onze mobiele herensalon. We vragen om een stoel en een glas Negroni Sbagliato en gaan naast de hoorbaar afkoelende Bentley zitten, het prachtige door Dirk van Braeckel getekende lijnenspel in ons opnemend. We verheugen ons nú al op de terugreis.

Specificaties Bentley Brooklands

V8, 530 pk, 999 Nm

0-100 km/h in 5,0 s, 296 km/h

19,5/100 km (1 op 5,1)

5411 / 1910 / 1437 mm, 401 l, 2655 kg

NL +/- 500.000 euro BE +/- 350.000 euro

