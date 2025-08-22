Ervaar de Citroën C4: uitstekende actieradius, 8 jaar garantie en verrassend betaalbaar!

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 34 (2025)

We blikken terug op een week waarin Volkswagen opkrabbelt en we de saaiste automobilist van Nederland hebben gevonden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.  

+ Top – Volkswagen krabbelt op

Dieselgate, slechte resultaten, gedwongen ontslagen: Volkswagen heeft het moeilijk. Maar er gloort hoop. Zet je maar schrap voor een gigantisch offensief van Volkswagen. Over drie jaar ziet het gamma er totaal anders uit dan nu. De glansrollen zijn voor de ID.1, ID.2 en de elektrische Golf.

+ Top – Gaafste Lexus ooit krijgt verlate opvolger

De Lexus LC 500 is gaaf, maar de gaafste Lexus is zonder twijfel de LFA. De supersportwagen met V10 ging eind 2012 uit productie. En nu, bijna 13 jaar later, is er eindelijk een opvolger. Naar de aandrijving van de Lexus Sport Concept is het nog gissen, al kun je er donder op zeggen dat het geen atmosferische V10 of V8 is. Dat is dan weer jammer.  

+ Top – Tesla maakt grootste blunder Model 3 goed

De Tesla Model 3 is een verbijsterend goede auto, maar één detail verpestte het compleet: sinds zijn uitgebreide facelift heef-ie geen stengels meer voor de richtingaanwijzers. In China wordt dit nu rechtgezet, wij gaan ervan uit dat dit ook snel in Europa gebeurt. 

- Flop – Zo ziet de gewoonste automobilist van Nederland eruit

Op 17 augustus 2025 bereikte het Nederlandse wagenpark een bijzondere mijlpaal: de 10 miljoenste personenauto werd geregistreerd. Maar de statistieken laten nog veel meer leuke weetjes zien. Zo kunnen we nu de gewoonste automobilist van Nederland aanwijzen. Tip van de sluier: zoek het in de Volkswagen-hoek. 

- Flop – Nederlanders zorgen beter voor auto dan voor zichzelf

Voor veel Nederlanders is hun auto meer dan een vervoermiddel. Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat er wordt gepraat, geaaid en zelfs namen verzonnen. Een op de tien Nederlanders zegt beter voor zijn auto te zorgen dan voor zichzelf. Eigenlijk best geinig, tot je naast zo'n persoon zit in op de tribune of in de bus ...   

- Flop – Snelladen is soms duurder dan benzine tanken

Ondanks de verhoogde laadprijzen, is elektrisch laden nog steeds veel goedkoper dan benzine tanken. Dat beweert de directeur van Fastned. Maar is dat wel echt zo? Wij slaan aan rekenen en concluderen: niet altijd.

Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

