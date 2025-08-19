Nieuws

Zet je maar schrap voor een gigantisch offensief van Volkswagen. Over drie jaar ziet het gamma er totaal anders uit dan nu. De glansrollen zijn voor de ID.1, ID.2 en de elektrische Volkswagen Golf.

Reuring bij Volkswagen, en eindelijk eens in positieve zin. De laatste jaren was het merk vooral in het nieuws over nasleep van dieselgate, softwareproblemen bij z'n EV's, bezuinigingen en massa-ontslagen. Maar nu kunnen we ons schrap zetten voor een enorm offensief. Voor de komende drie jaar belooft Volkswagen tien nieuwe modellen. Ze zijn bijna allemaal elektrisch én betaalbaar. Ook het design gaat op de schop. Designbaas Andreas Mindt en zijn team jasten er heel wat potloden doorheen om het uiterlijk van de nieuwe modellen minder kil te maken.

Daarbij is een grote rol weggelegd voor compacte EV's, zoals de ID.1, ID.2 en ID.2X, die je kunt zien als elektrische versies van de Up, Polo en T-Cross. Er komt ook een elektrische Golf aan. Daarnaast krijgen veel modellen met verbrandingsmotor een facelift.

De auto waarop jij hebt gewacht

Vooral de ID.1 is belangrijk. Toen eerder in 2025 de conceptversie werd onthuld, zei Volkswagen-baas Thomas Schäfer: “Dit is de auto waar de wereld op heeft gewacht.”

De productieversie van de ID.1 staat gepland voor 2027 en kost ongeveer 20.000 euro. Hij gaat concurreren met budgetauto's als de Dacia Spring en Leapmotor T03, maar ook met de Renault Twingo, die al in 2026 komt.

Net als de ID.2 en ID.2X staat de ID.1 op het nieuwe MEB Entry-platform, dat speciaal werd ontwikkeld voor compacte elektrische auto’s. Dit platform wordt voor het eerst toegepast bij de ID.2, die in september op de IAA in München eindelijk wordt onthuld. De elektromotor ligt voorin (niet onder de vloer) en dat levert volgens Volkswagen meer bagageruimte op dan bij de concurrentie.

Volkswagen ID.1 in het kort

elektromotor, 94 pk

Topsnelheid 130 km/h

Actieradius 250 km

Batterij 38 kWh

Dit weten we over de Volkswagen ID.2

In september 2025 wordt de ID.2 onthuld, de betaalbare elektrische auto die Volkswagen al in 2022 aankondigde. Begin 2026 komt hij op de markt. Eindelijk kan Volkswagen gaan concurreren met modellen als de Peugeot e-208, Opel Corsa en Renault 5. We betrapten de ID.2 eerder dit jaar al op de openbare weg, vermomd als Polo (zie witte auto op de foto's hierboven).

De ID.2 krijgt motoren met 158 en 187 pk, terwijl een sportieve GTI-versie zelfs 223 pk levert. Het batterijpakket van 56 kWh is goed voor 450 kilometer actieradius. Binnenin krijgt de ID.2 - jawel - fysieke knoppen op het dashboard.

Een jaar na de ID.2 komt de ID.2X. Een conceptversie staat al op de IAA. Technisch is de ID 2X grotendeels identiek aan de ID.2, maar hij oogt wat stoerder en hoger.

De namen ID.1 en ID.2 zijn nog niet zeker. Het kan ook zijn dat Volkswagen kiest voor ID in combinatie met bekende modelnamen als Up en Polo.

Volkswagen ID.3 en ID.4 facelift (2026)

In 2026 krijgen de Volkswagen ID.3 en ID.4 een facelift. Pas aan het einde van dit decennium verschijnen hun opvolgers. De vernieuwde ID.3 wordt in het tweede kwartaal van 2026 onthuld, terwijl de vernieuwde Volkswagen ID.4 later in 2026 op de markt komt.

VW-topman Thomas Schäfer zegt dat met name de facelift van de ID.4 uitgebreid is: “We vonden dat dit model moest aansluiten bij onze nieuwe designtaal, omdat het nog altijd ons belangrijkste elektrische model is qua verkoopaantallen.”

Mogelijk verandert de ID.4 van naam en gaat-ie ID.Tiguan heten. De ID.5 is minder succesvol en gaat uit productie. Zowel in Europa als in China vallen de verkoopcijfers tegen. Waarschijnlijk is het in 2027 over en uit.

Elektrische Volkswagen Golf komt in 2028

De huidige Volkswagen Golf met verbrandingsmotor moet het nog zeker drie jaar uitzingen, tot hij een elektrische opvolger krijgt. Misschien krijgt-ie de naam ID.Golf, maar dat bevestigt Volkswagen niet.

Ook van de Volkswagen T-Roc komt een stekkerversie. Maar eerst krijgt de huidige T-Roc nog in 2025 een opvolger, 'gewoon' met een verbrandingsmotor.