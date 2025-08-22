Gaafste Lexus die ooit bestaan heeft, krijgt eindelijk een opvolger

Nieuws

De Lexus LC 500 is gaaf, maar de gaafste Lexus is zonder twijfel de LFA. De supersportwagen met V10 ging eind 2012 uit productie. En nu, bijna 13 jaar later, is er eindelijk een opvolger.

De Lexus LFA is een waanzinnige machine met een beul van een atmosferische V10, ontwikkeld met Yamaha. Alleen al de technische gegevens zijn om van te watertanden: een inhoud van 4,8-liter, een vermogen van 560 pk en een maximumkoppel van 480 Nm. Van 0 naar 100 km/h in 3,7 seconden en een topsnelheid van 325 km/h.

De V10 produceert een geluid dat door de engineers wordt omschreven als 'de brul van een engel'. Jeremy Clarkson riep de LFA uit tot de best klinkende sportwagen ever. De motor is alleen te vinden in de LFA en verbrak het wereldrecord voor de snelste productiemotor die van stationair naar rood ging (0,6 seconde).

De LFA ging eind 2010 in productie. Van tevoren maakte Lexus bekend dat het 500 exemplaren ging bouwen. Met de hand welteverstaan. Wie er in Europa een wilde, kon zich melden bij slechts één dealer: aan Park Lane in Londen. De V10 kreeg een handtekening van de engineer die eraan gewerkt had.

In december 2012 liep het laatste exemplaar van de band, een spierwitte LFA als Nürburgring Edition. Die heeft iets meer vermogen en een verbeterde aerodynamica met een vaste achterspoiler en een grotere voorspoiler. Met een productieaantal van 50 stuks is de Nürburgring Edition nóg exclusiever dan de reguliere LFA.

Wie na de LFA een sportwagen van Lexus wilde, kwam uit bij de LC 500. Die was ook niet verkeerd met zijn V8 met 464 pk. Dezelfde motor lag in de Lexus RC F, een coupé met een wild design.

Als je nu op Lexus.nl kijkt, zie je geen sportwagen meer. Maar stiekem werkt Lexus wel degelijk aan een nieuwe supersporter. Sterker nog: het model ziet er productieklaar uit. Deze Lexus Sport Concept was onlangs voor het eerst te zien in Carmel, Californië. Ieder jaar wordt hier een peperduur autofeestje gehouden en de Lexus was een van de grote primeurs.

Naar de aandrijving van de Lexus Sport Concept is het nog gissen, al kun je er donder op zeggen dat het geen atmosferische V10 of V8 is. Helaas. Het zal eerder een hybride zijn of een volledig elektrische aandrijflijn. Dat neemt niet weg dat de concept car er waanzinnig uitziet. En dat is goed nieuws, want Lexus geeft wél aan dat de sportwagen de richting aangeeft voor het toekomstige design.

Lexus omschrijft zijn concept car als 'een visie voor een sportwagen van de volgende generatie'. Laten we hopen dat het meer wordt dan alleen een visie en de legendarische LFA eindelijk een opvolger krijgt.

