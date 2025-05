Gezinsauto met zeven zitplaatsen: veel vraag, maar waar zijn ze?

Nieuws

Met auto’s met zeven (of acht) zitplaatsen is iets merkwaardigs aan de hand. De vraag is groot, maar het aanbod niet. Betaalbaar spul is nog zeldzamer en dus ben je al snel veroordeeld tot een klassieker of youngtimer. Zoals een van deze acht auto's.



Toyota Previa (1994)

Mpv's zijn eigenlijk allemaal zevenzitters en het zou te makkelijk zijn om deze hele rubriek ermee te vullen. Maar de Toyota Previa is zo bijzonder dat-ie toch een plek verdient. Dit was namelijk niet zomaar een mpv. Zowel met zijn uiterlijk als techniek was het een buitenbeentje. Hij oogde groot en log, maar had de lay-out van een sportwagen, met een middenmotor en achterwielaandrijving. Destijds wist de Previa weinig liefhebbers achter zich te scharen, maar dat maffe design trekt steeds meer liefhebbers naar Marktplaats …



Saab 95 (1960)

Deze foto zou zo uit een folder van het Zweedse toeristenbureau uit 1960 kunnen komen. Met het hele (grote) gezin roadtrippen door Zweden. Al heette dat in de jaren zestig vast anders. De kleinste twee kinderen waren niet te benijden, want die moesten op een bankje zitten dat tegenover de rijrichting geplaatst was.



Als de vader van deze hoogblonde kinderen het op zijn heupen kreeg op de lege Zweedse wegen en de tweetakt motor van de Saab eens lekker de toeren introk, was het te hopen dat de kinderen niet te veel Djungelvrål (taai Zweeds snoepgoed) hadden gesnoept.



Dacia Jogger (2022)

Normaliter zijn zevenzitters flink aan de prijs, maar Dacia doet daar niet aan mee en biedt de Dacia Jogger aan voor nog geen 25.000 euro. Heel slim knipoogden de ontwerpers bij het design van de achterlichten naar Volvo. Natuurlijk is het op de achterste zitrij geen Versailles, maar de ruimte valt beslist niet tegen voor een compacte auto. Overigens vinden verstokte Logan MCV-rijders de Jogger veel te hip … Ze blijven noodgedwongen in hun vierkante stationwagon rijden.



Peugeot 505 Familiale (1979)

In de jaren zeventig, tachtig en negentig was er altijd wel een Frans merk dat uitkomst bood als je een ruime stationwagon zocht voor een groot gezin. Citroën leverde de CX als zevenzitter, Peugeot deed hetzelfde bij de 505. De auto's kregen dan het fraaie achtervoegsel Familiale.



Bij de 505 monteerde Peugeot twee volwaardige achterbanken, zodat je zelfs met acht personen in alle comfort kon reizen. Na de 505 moesten grote gezinnen het maar uitzoeken. Opvolger 605 was er alleen als sedan. Inmiddels is zowel de beroemde Break/Familiale als de limousine in Franse kringen vrijwel uitgestorven.



Renault 21 Nevada (1986)

Niet alleen Peugeot, ook concurrent Renault had een stationwagon met dubbele achterbank in de prijslijst. De Renault 21 Nevada is wat ons betreft knap oud geworden. Dat is niet zo vreemd, want de R21 is ontworpen door Giorgetto Giugiaro. Wij vinden de Nevada met zijn grote derde raam misschien wel fraaier dan de sedan.

De wielbasis van de 21 Nevada kon verschillen, want hij werd geleverd met dwarsgeplaatste én in lengterichting gemonteerde motoren. Op de enorme bagageruimte van 674 tot 1710 liter na, was de Nevada een bescheiden auto. De basisversie van de 21, de TS, had bijvoorbeeld raamslingers en 13-inch wielen.



Volvo 850 T5-R (1994)

Ook hier moesten de kinderen helemaal achterin tegen de rijrichting in zitten. Maar dan zaten ze wel in iets bijzonders. De 850 T-5R was een van de meest iconische stationwagons uit de jaren negentig en was een statement tegen Volvo's bedaagde imago. Hij had een 2,3-liter vijfcilinder Garrett-turbomotor met 240 pk, voorwielaandrijving en een voor Volvo-begrippen agressieve styling met een verlaagd chassis, sportieve bumpers en karakteristieke vijfspaaks Titan-velgen. Porsche hielp met het finetunen van het onderstel. De gele kleur maakte de T5-R nog beroemder, al was-ie er ook in het zwart en het groen.



Mercedes R-klasse (2005)

Een van de meest merkwaardige Mercedessen, omdat-ie zich niet in een hokje laat plaatsen. Het was geen klassieke mpv, maar ook geen SUV en evenmin een busje. De grote en zware Mercedes R-klasse was leverbaar met zes of zeven zitplaatsen en flink wat luxe. Eigenlijk is het jammer dat dit een daverende flop werd. We worden alsnog hebberig van de AMG-versie met 6,2-liter V8 en 510 pk. Dat je er elke 100 kilometer 16,3 liter benzine doorheen jaagt, is iets om over na te denken. Of misschien moet je dat juist niet doen ...



8. Tesla Model S (2012)

Voordat de enorme Model X verscheen, met zijn imposante vleugeldeuren voor de achterpassagiers, had Tesla ook al een auto voor grote gezinnen. De Tesla Model S werd desgewenst geleverd met een bankje dat tegen de rijrichting in was geplaatst. Comfortabel is het niet, zeker niet als de bestuurder de ludicrous mode uitprobeert (leverbaar sinds 2017) en de auto in nog geen 3 seconden naar 100 km/h trekt.

Elon Musk zelf heeft niet meer genoeg aan de Model S om al zijn kinderen een plek te geven. Begin maart 2025 werd zijn veertiende kind geboren. Hij heet niet John of Pete, maar Seldon Lycurgus.

