Goedkope elektrische Audi komt eerder dan gepland

In 2024 daalde de wereldwijde vraag naar elektrische Audi’s met 7,8 procent tot 164.480 stuks. De vraag naar de Q8 e-tron was zelfs zo laag dat de Brusselse fabriek werd gesloten. En de Audi Q6? Die gaat evenmin als een speer. Tijd voor een nieuwe goedkope elektrische Audi.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo stelde Audi zijn eerdere plannen bij om in 2032 alleen nog volledig elektrische auto's te bouwen. Sterker nog: ook na 2026 lijkt Audi gewoon nog nieuwe benzinemodellen uit te brengen.

Aan de andere kant ligt Audi's EV-offensief niet stil. Na een jarenlange focus op dure en grote modellen, werkt het merk nu met spoed aan een betaalbaar instapmodel. Die elektrische nieuwkomer stond oorspronkelijk gepland voor 2027, maar verschijnt nu al in 2026, volgend jaar dus. En de kans bestaat dat de compacte elektrische Audi ook goedkoper wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was. De EV-markt staat immers niet stil.

Volkswagen ID.2 als basis goedkope elektrische Audi

In een interview met de Süddeutsche Zeitung bevestigt Audi-topman Gernot Döllner dat het om een compleet nieuw model gaat. De kans is groot dat de elektrische instap-Audi echter leunt op de ID.2all-conceptcar van Volkswagen. Die komt in 2026 op de markt voor zo’n 25.000 euro.

De Audi-versie zal ongetwijfeld duurder worden, maar blijft flink onder de 50 mille die je in Nederland neertelt voor de Q4 e-tron. De CEO houdt zich voorlopig op de vlakte over de prijs van de nieuwe goedkope elektrische Audi. Wel is duidelijk dat de auto in thuisbasis Ingolstadt gebouwd gaat worden.



Geen Audi-versie van nieuwe Golf

Dat de compacte elektrische Audi dezelfde basis heeft als de volgende Volkswagen Golf kunnen we uitsluiten: die komt pas aan het eind van dit decennium. Die nieuwe Golf – volledig elektrisch en ontwikkeld samen met de Amerikaanse EV-specialist Rivian – komt op het SSP-platform te staan.

Tot die tijd blijft de Volkswagen-groep gebruikmaken van de bekende MEB-architectuur. Dus met achterwielaandrijving voor modellen vanaf het C-segment (zoals de Volkswagen ID.3) en voorwielaandrijving voor de kleinere, zoals de ID.2 en de aankomende ID.Every1 van 20.000 euro, gepland voor 2027.

Onze gok? Een premium ID.2 met een Audi-logo. Klein van stuk, maar chiquer dan de Volkswagen – en een stuk bereikbaarder dan wat Mercedes en BMW momenteel in de aanbieding hebben. De nieuwe Mercedes CLA wordt met zijn geschatte nieuwprijs van 57.000 de goedkoopste EV bij Mercedes, terwijl BMW pas rond 2030 een echte instapper op stroom introduceert: de i1 of i2.

Hoe heet de compacte elektrische Audi?

Hoe de nieuwe, compacte EV van Audi gaat heten? Met de wisselende logica van Audi is daar nog niet echt een peil op te trekken. Wordt het een gewone hatchback, dan sluiten we A2 e-tron niet uit. Die benaming zou ook wel mooi aansluiten bij de oorspronkelijke A2, Audi's compacte technische kunststukje van rond de eeuwwisseling. Al sluiten we Q2 e-tron evenmin uit, mocht het een compacte SUV worden.

Daar komt bij dat de huidige Audi Q2 al sinds 2016 meegaat en dus wel een opvolger kan gebruiken. Overigens is het goedkoopste model van het merk uit Ingolstadt momenteel de Audi A1 Sportback. Vanaf 34.190 euro wil de Nederlandse dealer je er eentje leveren.