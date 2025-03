Hèhè, het eind van de SUV lijkt in zicht

Nieuws

Voor de efficiency van met name elektrische auto's is de SUV een ramp. En wat mij betreft verpesten de vele SUV's ook het straatbeeld. Gelukkig lijkt se SUV-moeheid nu ook onder autofabrikanten toe te slaan.

Veel mensen beschouwen de Land Rover Range Rover uit 1970 als eerste SUV, maar de Jeep Wagoneer uit 1963 was ’m ruimschoots voor. Toch duurde het tot 1974 voordat de term Sports Utility Vehicle zijn intrede deed – in de folder van de Jeep Cherokee.



Vroege SUV’s combineerden het comfort en de luxe van een grote gezins­auto met de 4WD-techniek en offroad-vaardigheden van spartaanse terreinwagens. Daarvoor was onder meer voldoende bodemvrijheid vereist. De comfortabele instap en de hoge zit waren slechts leuke bijkomstigheden – voor wie ervan hield.



“Dankzij de eerste SUV's konden veel mensen één auto wegdoen.”

De minder goede aerodynamica was, ondanks de oliecrisis van begin jaren 70, blijkbaar nog geen issue. En de koolstofdioxide (CO2) dan? Die was destijds vooral bekend als de bubbels in je cola, niet als bestanddeel van uitlaatgassen …

De eerste SUV’s waren dus een zinvolle aanvulling van de markt. Sterker nog, wie beroepshalve of hobbymatig vaak over onverharde wegen reed, kon één auto wegdoen; de (vierwielaangedreven) SUV was van alle markten thuis.

SUV's zijn voetgangersonvriendelijk, zwaar en onzuinig

En nu? Slechts weinig SUV’s hebben vierwielaandrijving en de hoge instap veranderde van prettige bijkomstigheid in aankoopargument nummer één. Zijn we allemaal zo dik en stijfharkerig dat we niet meer door de knieën kunnen om in een ‘normale’ auto te stappen? O nee, u bent natuurlijk zo lenig als Epke Zonderland, maar wilt zich onderscheiden met een ‘stoere’ auto. Net als al uw buren - en hún buren, en de mensen dáárnaast.







Met als resultaat dat iedereen in een auto rondrijdt die onnodig voetgangers­onvriendelijk, zwaar en onzuinig is. Bovendien lijken al die SUV’s op elkaar. Eigenlijk zijn de enige SUV’s die ik altijd meteen herken, de XC-modellen van Volvo. En dan weet ik ook nog welke welke is. De SUV’s van Audi en BMW kan ik daaren­tegen nauwelijks uit elkaar houden. Om nog maar te zwijgen van alle SUV's en crossovers die Renault de laatste jaren de markt op heeft geschopt. Maar het ergst zijn natuurlijk de talloze Chinese modellen. Een enkele uitzondering daargelaten zijn ze wat mij betreft volkomen anoniem en uitwisselbaar.



Duitse autokoper moet niks hebben van Renault-SUV's

Maar er is hoop; ook de Duitse autokoper moet niets hebben van de SUV’s van Renault. De verkoopcijfers van het Franse merk kelderen bij onze oosterburen van ruim 131.000 stuks in 2019 naar zo'n 50.000 in 2024. Ondanks de nadruk op SUV's 'die iedereen wil'. En prompt heeft Renaults designbaas aangekondigd een andere weg te willen inslaan. Met de conceptcar Embleme als voorbode.



Bij meer merken lijkt de SUV-moeheid toe te slaan. Geen wonder, want een hoge auto met een groot frontaal oppervlak vréét energie. Bij EV’s zie je dat onmiddellijk terug in de actie­radius. Een terugkeer naar sedans, stationwagons en hatchbacks lijkt aanstaande. Zo introduceerde Volvo onlangs de ES90. Al is die auto niet de mooie slanke sedan geworden waarop ik had gehoopt. Hij heeft mij veel te veel weg van een opgeblazen Polestar 2. De elektrische Mazda 6e ziet er daarentegen bijzoner veelbelovend uit.

En nog meer goed nieuws: Mercedes gaat in elk geval z’n afzichtelijke SUV-coupés opdoeken. Volkswagen wil op zijn beurt meer EV’s à la Up, Polo en Golf bouwen. Hopelijk slaat de SUV straks dezelfde weg in als de MPV: die met dat blauwe bord waarop een witte streep eindigt in een rode rechthoek.