Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 4 (2025)

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Citroën 2CV de gemoederen bezighoudt en Duitsers niet uit hun dieselauto's te slaan zijn. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Citroën krijgt eindelijk weer eigen gezicht



Tenminste, daar gaan we vanuit nu de geruchten rond een elektrische Citroën 2CV steeds sterker worden. Let wel, het zijn geruchten, Citroën ontkent in alle toonaarden dat het werkt aan een nieuwe Eend. Zo gaat dat nu eenmaal. Grote broer DS deed hetzelfde, tot de hoofddesigner ons op Het Salon in Brussel bijna achteloos vertelde dat de nieuwe Citroën DS (2027) al helemaal klaar is.







+ Top – De 10 goedkoopste auto's van 2025

De meeste auto's zijn op 1 januari 2025 weer wat duurder geworden. Vandaar dat we onze top 10 van goedkoopste auto's van Nederland weer eens tegen het licht hebben gehouden. Al kun je met vanafprijzen van 18.200 euro (Dacia Sandero) eigenlijk niet meer van goedkoop spreken.



+ Top – Toyota stopt met bZ4X

Autonamen bedenken is een hele kunst. Bij de bZ4X van Toyota waren de eerste twee letters de afkorting van beyond zero, stond de 4 voor het formaat en de X voor de categorie (SUV in dit geval). Vergezocht? Dat is mild uitgedrukt. Toyota kwam tot inkeer, de opvolger van de bZ4X krijgt op verzoek van de Europese kopers een gewone naam.

- Flop – Tesla Model Y nu peperduur

Tesla verlaagde de laatste jaren regelmatig de prijs. Maar de nieuwe Model Y wordt juist duurder. En niet zo'n beetje ook, het scheelt 9000 euro. Let wel: voor dezelfde uitvoering (Long Range AWD). Al gaat het bij de nieuwe versie om een rijker uitgeruste launch edition. Tesla heeft goedkopere versies aangekondigd, maar het is niet duidelijk hoeveel duurder die worden.



- Flop – Amerikanen en Chinezen willen geen Polestar



Autokopers in China en de VS vinden de huidige vormgeving maar saai. Tot zover de flop, want Polestar gaat er iets aan doen en heeft de ontwerper van de fraaie Volkswagen Golf 7 carte blanche gegeven om de boel op te fluffen. Vanaf de Polestar 7 (2027) zien we wat deze Philipp Romers allemaal heeft uitgespookt in de Zweedse designstudio.



- Flop – Duitse automerken én kopers zijn conservatief



De Duitse automerken lijken de slag om de Chinese autokoper verloren te hebben, onder meer omdat hun elektrische producten te laat kwamen en te duur en te slecht waren. In Duitsland zelf stortten de EV-verkopen na het stopzetten van de subsidies juist in. Duitsers keerden hun rug naar de toekomst en kochten in 2024 weer flink wat diesels. Ook in andere Europese landen is de dieselmotor populairder dan de EV.