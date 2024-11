Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 48 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we schikken van Nissan en Toyota juist tweemaal positief verrast. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Comeback Toyota Celica stapje dichterbij



Erg loslippig zijn Japanners doorgaans niet, maar de geruchten over een nieuwe Toyota Celica (een wens van oud-CEO Akio Toyoda) worden nu wel heel sterk. Op de Tokyo Auto Salon van 10-12 januari 2025 wordt een conceptcar onthuld en het moet wel héél raar lopen als Toyota het daar vervolgens bij laat.



+ Top - Eindelijk goed nieuws van DS

Jawel, er komt een nieuwe DS op de markt! En dus worden de eerste foto's van de gecamoufleerde coupé de wereld in geslingerd. Het getal '750' op de flanken, slaat op de actieradius. Dat is alvast een meevaller. De DS 8 op de foto is nog gecamoufleerd, maar aan de grote lijnen wordt niks meer veranderd. Wordt dit dan eindelijk dat schot in de roos waarop het merk zolang wacht?



+ Top - Toyota Land Cruiser gaat nooit verdwijnen

Wat de toekomst ook brengt, de technische baas van Toyota belooft dat de Land Cruiser altijd gebouwd blijft worden. Misschien wordt-ie ooit volledig elektrisch, maar daar zitten drie strenge voorwaarden aan. Wij ontfutselden bij de technische baas welke dat zijn.

- Flop - Meeste Chinese automerken maken verlies

Ze zijn met veel en ze toveren het ene nieuwe model na het andere uit de hoge hoed. Maar Nio maakt recordverliezen en ook Xpeng en Zeekr schrijven rode cijfers. De kans is zelfs aanwezig dat de meeste Chinese automerken over 10 jaar zijn verdwenen.

- Flop - Misschien bestaat Nissan over een jaar niet meer

Dat het met Nissan niet goed gaat, is geen geheim. Op EV-gebied loopt het merk achter en kaskraker Qashqai is zijn glans al een tijd kwijt. Twee anonieme topmannen van Nissan uiten hun frustratie en denken dat Nissan nog maar 12-14 maanden bestaat. Daarna gaat het licht misschien wel voorgoed uit bij het merk dat de wereld ooit mooier maakte met de GT-R en 350Z.

- Flop - Auto's worden peperduur



Het zit niet tussen je oren: nieuwe auto’s zijn afgelopen jaren steeds duurder geworden. Wij nemen de vijf grootste segmenten, vergelijken de gemiddelde aanschafprijzen van 2019 met 2024 en schrikken ons een hoedje. Bestaan er nog wel goedkope auto's?