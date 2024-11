Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Ford-baas opzien baart, we ineens een Renault Wind willen en Chinezen goede en slechte dingen doen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Een zeer tevreden Renault Wind-rijder



Heerlijk dat een automodel dat een enorme flop was toch liefhebbers heeft die ermee opstaan en ermee naar bed gaan. Jan rijdt naar volle tevredenheid in een Renault Wind. Wil hij geen dikke sportwagen dan? Welnee. "Deze Renault is bijna net zo snel als een Ferrari!"

+ Top – Plug-in hybride krijgt actieradius van echte EV

De angst voor techniek uit China zit er in Europa goed in. Het lijkt wel of ze tegenwoordig alles sneller én beter doen dan wij. Neem deze nieuwe batterij voor plug-in hybrides (met stekker dus). Alleen al de elektrische actieradius is 400 kilometer, de benzinemotor hoeft bijna nooit iets te doen. En nu komt het: deze techniek is al bijna productierijp!



+ Top – Ford-baas doet iets dappers

Mag je als CEO van een automerk een compliment uitdelen aan je concurrent? Het is een groot taboe in de directiekamers, maar Ford-CEO Jim Farley doet er niet moeilijk over. Hij reed in een Xiaomi SU7 en wilde deze Chinese SUV eigenlijk nooit meer kwijt. Had hij gedronken ofzo?



- Flop – Rijden in Bulgarije is levensgevaarlijk



We doken in een lijst waarin je liever niet op 1 staat: het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in Europa. Bulgarije en Roemenië zijn met afstand het onveiligst, maar er is meer interessants te vinden als je de cijfers doorspit. Zo scoort Duitsland verrassend goed. En Nederland dan? De volledige lijst lees je in het artikel.

- Flop – Waarom haalt Lancia de Gamma onder het stof vandaan?



De volgende Lancia heet Gamma en gaat in 2026 in productie. De modelnaam is niet nieuw. Al in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw reed de Lancia Gamma rond. Tenminste, als de motor het deed. Die bijzondere, geheel uit aluminium gemaakte 2,5-liter 4-cilinder boxermotor was nogal storingsgevoelig. En dat gold voor (veel) meer onderdelen ...

- Flop – BYD moet in de hoek staan



Geruststellend nieuws voor iedereen die Europese automerken een warm hart toedraagt: niet alles wat uit China komt is goed. Euro NCAP (de botsproevenautoriteit) fileert de adaptieve cruisecontrol van de BYD Atto 3. Niet gebruiken, levensgevaarlijk.