In het lijstje met verkeersdoden wil je liever niet te hoog staan. Als je in Bulgarije rijdt, moet je oppassen en in Zweden ben je hartstikke veilig. Hoe zit het met Nederland?



Scandinavische landen scoren in elk lijstje hoog. Zo is Finland al jaren het gelukkigste land van Europa en zijn de landen relatief rijk. En blijkbaar kunnen ze in het noorden ook erg goed rijden, want zelfs in het beruchte lijstje met verkeersdoden in Europa (gemeten over het jaar 2023) scoren de landen goed. In Zweden vallen de minste doden per miljoen inwoners. Verrassende tweede is het Verenigd Koninkrijk, maar daarachter staan Finland en Denemarken.



Meeste verkeersdoden 2023 Bulgarije

In Bulgarije maken ze er een potje van. Vallen er in Zweden 'maar' 22 verkeersdoden per miljoen inwoners, in Bulgarije zijn het er meer dan 80! Net als in buurland Roemenië trouwens, dat bijna even 'goed' scoort als de Bulgaren. Ook in Letland, Kroatië en Griekenland is het geen feest in het verkeer.



Verkeersdoden Nederland

En hoe brengen wij het ervan af? Nederland is met 37 dodelijke slachtoffers per miljoen inwoners een middenmoter, net als België (41). In 2023 kwamen in Nederland 684 mensen om in het verkeer. Al is dat relatief veel; met uitzondering van 2022 (745 doden), is dit het hoogste aantal sinds 2010. Terwijl het aantal sinds het begin van de eeuw tot 2010 juist afnam. Het grootste aandeel in 2023 kwam van fietsers.



En Duitsland, het land van de scheurneuzen?



De lijst maakt gehakt van vooroordelen. Het aantal Belgische slachtoffers ligt, ondanks de beroerde wegen en de vaak afwezige fietspaden, nauwelijks hoger dan in Nederland. En in Duitsland, het land waar je op veel snelwegen onbeperkt hard mag rijden, vallen relatief weinig doden per miljoen inwoners (34). Minder dus dan in Nederland.



In absolute aantallen is Frankrijk koploper (3167), misschien dat de snelheid op de Périphérique mede daarom wel verlaagd is naar 50 km/h.