Twijfel jij tussen een plug-in hybride of EV? Met deze batterij hoef je niet te kiezen

Nieuws

Met een plug-in hybride kun je volledig elektrisch rijden, maar de actieradius is over het algemeen beperkt. Met deze nieuwe batterij wordt de range echter zo groot dat je verschillende volledig elektrische auto’s het nakijken geeft.

De batterij is ontwikkeld door de Chinese batterijgigant CATL en biedt naar verluidt een actieradius van maximaal 400 kilometer. Daarnaast is het batterijpakket ook uitgerust met technologie waardoor laadvermogen en -efficiëntie stabiel blijven bij koud weer. Volgens CATL biedt het accupakket een ‘EV-achtige-ervaring’ aan de plug-in hybrides waarin de accu verwerkt gaat worden.

Lees alles over benzineauto's, hybrides, plug-in hybrides en EV's in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

China eerst

De Chinezen verwachten de nieuwe batterij al volgend jaar te kunnen lanceren. CATL levert de batterijen eerst aan autoproducenten uit eigen land, waaronder Li Auto, Changan, Avatr en Nevo. Later zullen ook andere fabrikanten volgen.

Aannemelijk is dat daar ook merken als Volvo, BMW, Ford en MG bij zitten, aangezien zij allemaal al accupakketten afnemen bij de batterijgigant. Tesla is de grootste klant van CATL, maar de kans is klein dat Tesla interesse heeft in de batterij aangezien de Amerikanen geen plug-in hybrides produceren.

Technische specs onbekend

Hoe groot het plug-in hybride-accupakket van CATL is, maakt het bedrijf nog niet bekend. Evenmin is bekendgemaakt hoe de actieradius van 400 kilometer is gemeten. Dit is een belangrijk detail: als de 400 kilometer is gemeten met de Chinese CLTC-methode, moeten we de range met een grote korrel zout nemen. Die is namelijk een stuk milder dan de WLTP-methode die door de meeste niet-Chinese merken wordt gebruikt.

Over het laadvermogen wilt CATL ook niet veel kwijt, behalve dat je binnen 10 minuten snelladen tot wel 280 kilometer aan de range van het accupakket kunt toevoegen.

Gat in de markt

De batterij is door CATL ontwikkeld om een gat in de markt te vullen, zo laat het bedrijf weten. Veel van de plug-in hybrides van vandaag hebben namelijk maar een beperkte actieradius, waardoor ze vaak moeten worden bijgeladen. Dat zou dan weer slecht zijn voor de levensduur van de batterij.

CATL gelooft er heilig in dat de batterij een probleem oplost waar veel eigenaren van plug-in hybrides tegenaan lopen: “Veel bestuurders van plug-ins willen meer elektriciteit en minder brandstof gebruiken, maar de huidige PHEV-modellen geven vaak prioriteit aan de verbrandingsmotor”, aldus een CATL-woordvoerder. “Onze nieuwe batterij pakt dit aan door de elektrische actieradius en het snellaadvermogen te vergroten.”