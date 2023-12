Subsidie elektrische auto's stopgezet: deze merken compenseren hun EV-klanten

Plotseling werd de Duitse aanschafsubsidie voor elektrische auto's op 17 december 2023 stopgezet. Diverse fabrikanten willen hun klanten niet in de steek laten en springen in de bres.

Door de plotselinge streep door de aanschafsubsidie door de Duitse overheid, zaten veel EV-kopers met een strop van 4500 euro. Zeker voor klanten die al een elektrische auto hadden besteld, een bijzonder zure appel om doorheen te bijten.



Dat snapt de Duitse autobranche ook wel. Om de feestdagen voor hun klanten toch nog een beetje prettig te laten verlopen, neemt een aantal merken tijdelijk de subsidie voor hun rekening.



Tot 1 januari nog gecompenseerd



Zo garandeert bijvoorbeeld de Stellantis-groep de Umweltbonus voor zijn elektrische auto's volgens de bestaande richtlijnen. Voorwaarde is wel dat ze vóór 31 december 2023 zijn geregistreerd. Dit geldt voor auto's van de merken Abarth, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel en Peugeot die vóór 31 december 2023 zijn geregistreerd.



Hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse (fiscale) regels voor EV's? Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

En na 1 januari?



Voor reeds bestelde auto's die vóór 29 februari 2024 zijn geregistreerd, hanteert Stellantis de premie die na de jaarwisseling van toepassing zou zijn geweest als extra korting. Dan hebben we het nog over 3000 euro. Verder zouden kopers en private leasers van EV's met een catalogusprijs boven de 45.000 euro per 1 januari 2024 helemaal geen subsidie meer ontvangen.

Welke automerken compenseren hun EV-klanten nog meer?



Ook andere merken zoals Hyundai, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Smart, Tesla, Toyota en Volkswagen blijven bonussen of compenserende kortingen bieden onder verschillende voorwaarden. Vaak nemen de fabrikanten nog steeds hun aandeel in de milieusubsidie over voor bestellingen tot 31 december 2023. Kia had in november al aangegeven zijn klanten zo nodig tot en met 31 december te compenseren.