Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 37 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin bleek dat veel automerken je stiekem in de gaten houden. Daarnaast meldden we dat veel fabrikanten er hard aan werken om elektrische auto's goedkoper te maken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Ook niet-elektrische auto's duizenden euro's goedkoper

Prijsverlagingen van auto’s zijn de laatste tijd aan de orde van de dag. Maar er is één merk dat de prijzen van bijna ál zijn modellen flink heeft verlaagd. Tot 3750 euro aan toe!

+ Top - Eerste auto rond de 50.000 euro met meer dan 700 km actieradius

De Peugeot E-3008 is het eerste model van Stellantis dat op het nieuwe STLA Medium-platform staat. De actieradius liegt er dan ook niet om. Peugeot geeft voor zijn elektrische suv een rijbereik op van maximaal 700 kilometer.

+ Top - Tesla-truc kan ook andere EV's goedkoper maken

Tesla holt op sommige gebieden kilometers voor zijn concurrenten uit. Zoals met zijn gigafabrieken waarin de gigantische spuitgietpers 70 losse onderdelen vervangt door 3 grote. Nu wil Hyundai het idee van de Giga Press kopiëren. En de Koreanen staan daarin niet alleen. Wordt dit het wapen tegen de prijsdumping van Chinese merken?

- Flop - Baal je van de dure benzine en diesel? Maak dan je borst maar nat!

Als Nederland bovenaan staat, zijn we allemaal trots, toch? Nou, niet als je kijkt naar de brandstofprijzen. Benzine tanken is in Nederland duurder dan in alle andere Europese landen. En het wordt nog erger.

- Flop - Autofabrikanten neuzen dieper in jouw persoonlijke leven dan je denkt

Steeds meer persoonlijke informatie van mensen komt ondanks de privacywetgeving in handen van bedrijven en organisaties. Zo ook bij de producent van jouw auto. Maar sommige automerken gaan wel erg ver met hun dataverzameling …

- Flop - 2000 banen bij Volkswagen op de tocht door verdwijnen EV-subsidie

Volkswagen luidde de noodklok al eerder: men blieft de elektrische modellen van de Duitsers niet langer. De tegenvallende verkopen hebben nu geleid tot ontslagen in de fabrieken in Zwickau, en de kans is groot dat het daar niet bij blijft.