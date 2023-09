Duitse autoverkopen (augustus 2023): de 5 grootste verschillen met Nederland

Je kijkt je ogen uit als je de Duitse autoverkopen bekijkt. In augustus 2023 leek het wel of elke Duitser naar de dealer holde voor een nieuwe auto. Wat zijn de grootste verschillen met Nederland?

1. In Duitsland zijn 10x zoveel auto’s verkocht als in Nederland

Het totale aantal in augustus 2023 geregistreerde auto’s in Nederland bedroeg 27.925. In Duitsland lachen ze om zulke aantallen; daar werden 273.417 auto’s op kenteken gezet. Een stijging van 37,3 procent vergeleken met het jaar ervoor. In Nederland steeg het aantal registraties ten opzichte van augustus 2022 met 17,8 procent - de maanden ervoor was het percentage hoger.

2. In Duitsland is Dacia populairder dan Renault

Laat ze maar schuiven in Roemenië: Dacia is het enige automerk van de alliantie (Renault-Nissan-Mitsubishi) dat in 2022 meer auto’s verkocht dan het jaar ervoor. En ook Duitsers zijn gek op het merk. Dacia bezet plek 13 (7270 registraties), Renault volgt pas twee plaatsen daaronder (6702). Over het hele jaar loopt Dacia ook voor op zijn grote broer: 47.630 vs. 43.639. In Nederland is Renault juist veel populairder (14.194 vs. 4305 over de eerste maanden van 2023).

3. Duitsers houden zielsveel van de Fiat 500

Zoals eigenlijk altijd, staat de Volkswagen Golf bovenaan in de Duitse verkooplijsten. De T-Roc volgt op de tweede plaats, maar daarachter staat de Fiat 500! Het is de enige auto die een deuk in het Volkswagen-bastion weet te schieten, want op plek 4 staan de ID.4 en ID.5. De top 5 van merken bestaat uit Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW en Opel.

4. Wij houden van de Kia Niro en Peugeot 208, Duitsers niet

Nederlanders en Duitsers hebben totaal verschillende voorkeuren. De Kia Niro is in Nederland altijd populair geweest en staat ook in augustus 2023 in de top 5. In Duitsland vinden we hem pas op plek 50. De Peugeot 208, bij ons bestverkochte auto van 2022 en ook nu hoog in de lijst, staat in Duitsland niet eens bij de 50 populairste modellen. Ook voor de Kia Picanto, een van de weinige modellen onder de 20.000 euro, halen de Duitsers hun Nase op. Hij staat niet in de top 50.



5. Chinese Kever-copycat verovert Duitsland

Ora Funky Cat. Zo heet deze elektrische auto echt. Uiteraard komt een auto met zo'n vreemde naam uit China. In Nederland is-ie nog helemaal niet leverbaar. Waarom is-ie zo populair in Duitsland? Misschien dat ze spontaan heimwee krijgen naar de Kever, als ze de auto zien. Want daarvan is de Funky Cat wel een beetje een Copy Cat. Hij staat op de 30e plek in Duitsland, nog voor auto’s als de Ford Focus, Volkswagen T-Cross en Mercedes E-klasse.



Top 5 modellen Duitsland augustus 2023



Volkswagen Golf (6611 registraties)

Volkswagen T-Roc (6439) Fiat 500 (6199) Volkswagen ID.4/ID.5 (5683) Opel Corsa (5431)

Top 5 modellen Nederland augustus 2023