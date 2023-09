In augustus 2023 zijn 27.825 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is 18,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar deze toename is minder spectaculair dan in de maanden ervoor. Dat heeft zo zijn redenen.

Afgelopen juli was de stijging nog 30,7 procent en in juni 2023 zelfs 38 procent. En nu dus 18,6 procent, een stuk minder. Dat komt omdat momenteel minder orders geschreven worden, zeggen Bovag en RAI Vereniging, die de cijfers elke maand samenstellen.

In de vorige maanden werden bovendien nog veel openstaande verkooporders uitgeleverd, zelfs uit 2022. Vanwege chiptekorten en leveringsproblemen konden die niet eerder gerealiseerd worden. Nu deze inhaalslag achter de rug is, zijn de showrooms weer vol en is de groei minder spectaculair.

Elektrische auto minder gewild

Wat ook meespeelt, is dat de consument de hand op de knip houdt. Dit treft vooral de elektrische auto, constateren Bovag en RAI Vereniging. Het einde van het jaar komt steeds dichterbij en daardoor nemen veel consumenten een afwachtende houding aan. Want hoe gaan de toekomstige stimuleringsregelingen van het kabinet eruit zien? Komen er nog leuke subsidies of kortingen en wat zijn de definitieve plannen met de wegenbelasting vanaf 2026? Niemand die het nog weet.

Groei neemt verder af

De verwachting is dat de groei in de komende maanden verder afneemt. De Bovag verwacht over heel 2023 een totaal van circa 340.000 registraties. Dat zou een stijging van 9 procent ten opzichte van 2022 betekenen.

Het populairste automerk van augustus 2023 is Kia met 2937 registraties. De top 5 van populairste automerken ziet er als volgt uit:

Kia (2937 registraties) Volkswagen (2462) Toyota (2454) Tesla (1992) Peugeot (1618)

De populairste auto van augustus 2023 is geen Kia, maar de Tesla Model Y, met 1228 registraties. De top 5 van populairste automodellen is als volgt:



Citroën, Cupra en Mini leveren in

Renault (ruim 50 procent in de plus) en Tesla (bijna 900 procent) zijn grote winnaars tot nu toe. Maar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Citroën bijvoorbeeld dat het aantal registraties in januari-augustus 2023 zag kelderen van 6451 naar 5052 in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. Medio oktober onthult Citroën de nieuwe Citroën ë-C3, maar voordat die elektrische auto op de markt komt, zitten we waarschijnlijk al lang en breed in het nieuwe jaar.



Ook Cupra levert in (2023 vs: 2022 919-1171), zij het minimaal. Mini staat eveneens in de min en ging van 4123 naar 3597 registraties. Maar het heeft wel eindelijk de nieuwe elektrische Mini onthuld, die volgend jaar op de markt komt.



Blije en teleurgestelde Britten



Jaguar zinkt nog dieper (van 172 naar 140 registraties) terwijl Land Rover juist stevig in de lift zit (van 1033 naar 2315), vooral dankzij de peperdure Range Rover en Range Rover Sport.

Bij de Chinese merken komt MG dankzij de MG4 op stoom, met 3605 registraties (2022: 1024). Van de aankondiging van een compacte elektrische MG in Polo-formaat, die al in 2024 op de markt komt, zullen de Europese merken niet blij worden. Pas in 2025 komt het antwoord uit Europa, met de Renault 5 en de Cupra Raval. Het populairste Chinese model is en blijft de Lynk & Co 01 (5635 registraties).



Behalve Citroën staat ook Honda er niet al te best voor. Werden in januari-augustus 2022 nog 822 modellen geregistreerd, dit jaar zijn daar 509 stuks van overgebleven. Gelukkig voor de dealers zijn hulptroepen onderweg met de e:Ny1 en de ZR-V, al moet je wel diep in de buidel tasten.