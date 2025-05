Steenmarter in auto: levensgevaarlijk en mogelijk kostbare schade

Nieuws

In de lente worden steenmarters weer actief. Zeker wanneer de temperaturen ’s nachts nog kunnen dalen tot net boven het vriespunt. Ze vinden dan wat warmte onder de motorkap van je auto. Daar richten ze vervolgens kostbare schade aan.

Steenmarters zoeken de warmte op

Wat nou lente, het is bloedheet en lijkt wel zomer. Dat klopt op het moment, maar in deze tijd van het jaar kan het weer snel omslaan en kunnen de nachten kouder zijn dan je nog verwacht. Zo zien we de temperaturen de komende week ’s nachts weer terugvallen naar vier graden. Steenmarters die inmiddels ontwaakt en actief zijn doen er in deze omstandigheden alles aan om ’s nachts warm te blijven. Dit is met uitstek het moment dat ze de warmte van de motor op zoeken en zich nestelen onder jouw motorkap. Daar knagen ze vervolgens aan leidingen en bekabeling met alle gevolgen van dien: schade, oponthoud door pech of zelfs mogelijk gevaarlijke situaties.

Schade door steenmarters

Vooral wanneer er meerdere marters in de buurt van je auto leven kunnen de diertjes zich agressief gedragen. Wanneer ze de geur van soortgenomen ruiken worden ze wild en bijten ze alles stuk in hun omgeving. Zo kunnen uiteenlopende kabels, slangen en rubbers vernield worden. Aangezien er heel veel slangen en kabels onder je motorkap te vinden zijn, en er juist weinig ruimte is, kan de schade snel oplopen tot in de honderden of zelfs duizenden euro’s.

Hoe weet ik of er een marter in mijn auto zit?

Allereerst is er de geur. Steenmarters laten een scherpe, muskusachtige en penetrante geur achter. Die is lastig te vergelijken met een andere geur, maar hij is vaak wel overduidelijk. Zo'n gevalletje: je merkt het vanzelf wel wanneer het zover is. Ook kan er stank ontstaan doordat marters hun dode prooien meenemen naar jouw motorruimte.

Marters zijn ’s nachts actief. Ze gedragen zich vaak nerveus en dat zorgt ervoor dat ze niet stil zijn. Hoor je ’s nachts gerommel, geschraap en gekras bij je auto, dan is de kans aanzienlijk dat het een steenmarter is.

Als je vermoedt dat een steenmarter je auto kraakt, dan doe je er goed aan de toegankelijke ruimtes goed te controleren op krassen en knaagsporen. Ook kan het zijn dat je uitwerpselen tegenkomt.

Welke schade maakt een steenmarter?

Motorruimtes van moderne auto’s zitten vol met moderne technologie die erg gevoelig is voor marters. Rubber slangen van airco’s, voor remvloeistof of ruitenwisservloeistof zijn geliefd bij marters. Maar ook bekabeling is kwetsbaar, en ook die vind je steeds meer van en naar sensoren. Het wordt pas echt gevaarlijk wanneer de beesten zich tegoed doen aan zaken als remvloeistofslangen. Gelukkig geven de meeste auto’s dergelijke problemen inmiddels aan. De kosten kunnen behoorlijk oplopen, maar schade kan natuurlijk ook buitengewoon vervelend zijn wanneer je auto niet meer start.

Steenmarter uit de auto verjagen: 5 manieren

Je zou kunnen denken dat een val plaatsen een goed idee is om je te verlossen van een steenmarter. Helaas is de steenmarter een beschermd dier, en vallen plaatsen mag dus niet. De boete hierop kan oplopen tot duizenden euro’s. Gelukkig zijn er trucs en mogelijkheden om een steenmarter uit je auto te jagen. We bespreken er vijf.

1. WC-blokje

Zoals gezegd worden steenmarters vooral agressief wanneer ze de geur van een soortgenoot ruiken. Een eenvoudig wc-blokje onder de motorkap zorgt ervoor dat de geuren van andere marters teniet worden gedaan. De kans op een boze marter is dan een stuk minder, en de kans op schade daarmee ook. Wel jammer dat de geur van het wc-blokje ook binnen in de auto te ruiken is. Je moet het dus niet erg vinden om in een rijdend toilet te zitten.

2. Marterverjager-spray

Een betere oplossing is om gebruik te maken van een speciale spray die de geur van steenmarters neutraliseert zonder daar zelf een sterke of vervelende geur aan toe te voegen.

3. Steenmarter verjagen met azijn

De geur van Azijn en ammoniak zorgen er niet alleen voor dat marters niet agressief worden, maar zorgen er zelfs voor dat ze je auto helemaal voorbij lopen. Delen van je auto inwrijven of besprenkelen met azijn is dus een oplossing. Maar net als bij het wc-blokje zit je dan ook zelf met de geur.

4. Een rooster onder je auto

Marters lopen niet graag over een rooster of gaas. Een rooster onder je auto leggen, of een frame met bijvoorbeeld kippengaas zorgt ervoor dat een marter niet onder je auto wil kruipen en dus ook niet in je motorruimte kan komen.

5. Elektronische marterverjager kopen

Een van de meest effectieve methodes is om een marterverjager te kopen. Deze elektrische apparaatjes zenden geluid uit op een voor de mens onhoorbare frequentie. De marters horen het geluid echter wel en hebben er een hekel aan waardoor ze je auto mijden als de pest.

Steenmarter in auto voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. De laatste twee punten zijn bij ons dan ook favoriet. Door te voorkomen dat een marter in de buurt van je auto komt, ben je helemaal veilig. Omdat zo’n frame met kippengaas heel wat gedoe is, kiezen wij voor het uitgeven van wat tientjes voor een goede elektronische verjager.