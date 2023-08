Welke compacte tweedehands auto moet je niet kopen? And the twijfelachtige winner is .. de Dacia Logan. Dat blijkt uit een groot Duits onderzoek. Verrassend is dat ook de Toyota Prius niet best scoort.



Iedereen die een tweedehands auto wil kopen, vraagt het zich af: welke auto is het betrouwbaarst en welke vooral niet? Het Duitse automagazine Auto Zeitung onderzocht het samen met de Duitse keuringsinstantie GTÜ.

Niet iedereen ziet meteen onder de motorkap of een tweedehands auto betrouwbaar is. En hoe beoordeel je dat bij een proefrit, zeker als de verkoper naast je zit en zegt dat dat rammeltje helemaal niet erg is en dat zijn vrouw al tien jaar in zo'n auto rijdt? Kortom, je wilt betrouwbare informatie over een gebruikte auto. Waar haal je die vandaan? Auto Zeitung pakte het serieus aan en onderzocht alle pechstatistieken die het van het GTÜ kreeg. Zo kwamen ze tot een lijst met de minst betrouwbare auto's. De auto's met de meeste defecten, dus.



(On)betrouwbare occasion



Het onderzoek beperkt zich tot auto's uit het A-, B- en C-segment. Dat wil zeggen auto's in de categorie Toyota Aygo, Peugeot 208 en Volkswagen Golf. In totaal werden meer dan vijf miljoen gegevens geanalyseerd. In de tabellen zie je achter de auto een getal staan, dat is het defectpercentage. Dit geeft het gemiddelde aantal defecten weer dat zich voordoet bij 100 voertuigen van hetzelfde type. Er zijn vijf leeftijdscategorieën: 1 tot 3 jaar, 3 tot 5 jaar, 6 tot 7 jaar, 8 tot 9 jaar en 9 jaar en ouder.



En wat is de allerslechtste auto in alle categorieën? De Dacia Logan! In drie van de vijf leeftijdscategorieën staat hij op plek 1 - in dit geval een plek waar je niet wilt staan. Ook als je een Citroën C4 of Fiat Tipo wilt hebben, moet je misschien nog een nachtje slapen.



Occasion 1-3 jaar oud



Dacia Logan 11,2 Renault Megane 6,56 Opel Astra 6,19 Toyota Prius 5,9 Citroën C4 5,7

Occasion 4-5 jaar oud



Dacia Logan 19,9 Citroën C4 13,56 Fiat Tipo 12,38 Renault Megane 12,07 Hyundai i30 10,73 Opel Astra 10,61

Smart Forfour 10,23

Peugeot 308 10,11

BMW 1-serie 9,75

Ford Focus 9,61



Occasion 6-7 jaar oud



Dacia Logan 28,4 Renault Megane 26,97 Citroën C4 21,83 Hyundai i30 21,71 Kia Ceed 18,84 Opel Astra 18,48

Peugeot 308 18,43

Smart Forfour 17,05 Skoda Rapid 16,43

Ford Focus 16,09



Occasion 8-9 jaar oud

Renault Megane 45,73 Kia Ceed 38,43 Dacia Logan 38,3 Hyundai i30 37,12 Citroën C4 31,47 Opel Astra 28,95 Peugeot 308 28,93 Ford Focus 28,74 Skoda Rapid 28,08 Skoda Octavia 27,52

Occasion meer dan 9 jaar oud