Dit zijn de 5 goedkoopste zevenzitters met private lease

Of je nou een groot gezin hebt of vaak veel mensen vervoert, soms zijn de 5 zitplaatsen die een gewone auto heeft niet genoeg. Deze vijf auto’s zijn groot genoeg voor 7 personen en zijn voordelig met private lease.

Hoe ga je van 5 naar 7 zitplaatsen? Door een derde zitrij met twee extra stoelen te plaatsen! Vaak is deze zitrij verwijderbaar, zodat je de ruimte achterin de auto kan gebruiken voor zowel extra personen als bagage. Dit maakt een 7-persoons auto multifunctioneel inzetbaar.

Private lease is een uitstekende manier om in zo’n handige zevenzitter te rijden. Je betaalt een vast maandbedrag waarin zaken als wegenbelasting, onderhoud, verzekering, afschrijving en het aankoopbedrag verwerkt zitten. Je hoeft alleen nog maar voor de brandstof te zorgen. Wij zetten de 5 goedkoopste zevenzitters die zijn te vinden in onze private lease vergelijker op een rijtje.

Dacia Jogger

De Dacia Jogger is de absolute prijsvechter van dit lijstje. De Jogger met zeven zitplekken is al beschikbaar vanaf 409 euro per maand en is daarmee ruim 200 euro goedkoper dan de volgende optie op de lijst. Tevens bewijst de Roemeen dat je geen suv hoeft te rijden als je een zevenzitter nodig hebt.

Voor de schappelijke maandelijkse vergoeding krijg je 708 liter bagageruimte zonder derde zitrij en 160 liter met extra stoelen. De DAB+ radio heeft Apple CarPlay/Android Auto en is te bedienen met het 8-inch touchscreen. Ook LED-verlichting, parkeersensoren en privacy glass behoren tot de standaarduitrusting.

Seat Tarraco

Seat staat vooral bekend om zijn populaire hatchbacks, maar bewijst met de Seat Tarraco ook uit te kunnen blinken met een suv. In 2019 brachten de Spanjaarden de Tarraco uit. Met zeven zitplaatsen in gebruik blijft 230 liter bagageruimte over, zonder de derde zitrij is dat 760 liter. Dat zijn heel wat boodschappentassen!

Ook de uitrusting is omvangrijk. De grootste Seat heeft standaard comfortstoelen, 17-inch lichtmetalen velgen, een infotainmentscherm van 9,2 inch, parkeersensoren en een DAB+ radio met Apple CarPlay/Androidauto in zijn arsenaal. Verder zijn een 7-traps DSG-automaat, sportpedalen en -stuur, automatische parkeerhulp, een 360-gradencamera, een panoramadak en een BeatsAudio-geluidssysteem beschikbaar als je kiest voor een hoger uitrustingsniveau.

Peugeot 5008

In 2009 werd de Peugeot 5008 geïntroduceerd als een mpv, vandaag de dag is het de grootste suv van het merk. Hij is er sowieso mooier op geworden en wordt zelfs standaard geleverd als zevenzitter.

Met deze zitrij blijft er nog 166 liter over aan bagageruimte. Wanneer deze stoelen niet nodig zijn, kun je ze verwijderen en heb je maar liefst 780 liter ruimte in de kofferbak. De standaarduitrusting is bijzonder uitgebreid met onder andere 17-inch lichtmetalen velgen, keyless start, radio met DAB+ en Apple CarPlay/Android Auto en allerlei moderne veiligheidssystemen.

Hyundai Santa Fe

De Hyundai Santa Fe is in Nederland de grootste auto die de Koreanen aanbieden (op andere markten is dat de Hyundai Palisade). De suv van bijna 4,8 meter lang wordt standaard geleverd als vijfzitter, maar is ook als zevenzitter leverbaar. In onze vergelijker staat de Sante Fe enkel alleen met zeven stoelen. Wel kan je kiezen tussen een hybride of een plug-in hybride aandrijflijn.

Met alle stoelen in gebruik heb je in de Santa Fe toch maar liefst 625 liter kofferbakruimte. Ook de standaarduitrusting is indrukwekkend. De Koreaanse suv heeft standaard leren stoelen, adaptieve cruise control, 17-inch lichtmetaal, een 8-inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto, en veiligheidsfuncties als de lane departure warning en botsingswaarschuwing.

Skoda Kodiaq

De Tsjechen maken auto’s die zowel praktisch, stijlvol en kwaliteitsvol zijn. De Skoda Kodiaq is de grootste auto die je kunt vinden in het modellengamma van Skoda en een derde zitzij is leverbaar. Al moet je die wel bijbestellen, aangezien de Kodiaq standaard wordt geleverd met vijf zitplaatsen.

Met zeven personen kun je ook nog 270 liter bagage kwijt. Wanneer je wat mensen thuislaat en de derde zitrij verwijdert, staat er zelfs 835 liter tot je beschikking. Nog minder mensen gaan mee? Als je de achterbank neerklapt heb je maar liefst 2065 liter aan bagageruimte. Daar is de plaatselijke klusjesman met zijn bestelbus nog bijna jaloers op.



Private lease zevenzitter

