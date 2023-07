Hoe deze krappe cabriolet al 34 jaar grote dakloze Duitsers vernedert

Eindelijk konden in november 1989 niet alleen de vogels van Oost- naar West-Berlijn. De val van de Muur was dé gebeurtenis van het jaar, maar ook de autowereld rijgt de hoogtepunten aaneen, waaronder een kleine, krappe Japanse roadster die Duitse producenten van grote, luxe cabriolets versteld deed staan.

Mazda MX-5: Japanner met elan

Veel autoliefhebbers kennen het verhaal van de Mazda MX-5, als symbool voor de revival van de roadster. Die was sinds de oliecrisis van 1973 uit de gratie geraakt. Het zal aan de andere kant van de Noordzee pijn hebben gedaan dat juist een Japans merk een oer-Brits concept perfectioneerde. In tegenstelling tot de modellen van Triumph en MG, bleek de MX-5 (in Japan aanvankelijk Eunos Roadster geheten) betrouwbaar als de Bank of England en reed hij ook nog eens geweldig.

Bij Mazda kenden ze hun klassiekers, want met zijn design was de MX-5 schatplichtig aan de Lotus Elan. Het oermodel van de MX-5 had klapkoplampen en werd geleverd met een atmosferische 1,6-liter benzinemotor met 116 pk en later een 1,8-liter versie met 131 pk. Grote Duitse cabriolets hebben het nakijken, want de Mazda MX-5 groeide uit tot de bestverkochte roadster aller tijden en verkoopt beter dan bijvoorbeeld een Mercedes SL, ook al past niet iedereen erin.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Opel Calibra: look at Opel now

Eind jaren 80 worstelde Opel met zijn burgermansvoorkomen. Nederland lustte juist wel pap van die brave Opeltjes. De Rüsselsheimers eindigden in 1989 op plek 1 in de verkoopstatistieken, met 69.124 auto’s. Maar het moest hipper, vonden ze bij Opel. Er kwam een nieuwe slogan (Look at Opel now) en een spannende sportwagen als opvolger van de tikje ordinaire Manta. Dat werd de Opel Calibra die technisch een stuk moderner was. Bij zijn debuut werd hij geleverd met twee verschillende 2,0-liter viercilinders met 115 pk en 150 pk.

Vaker met ons een stap terug in de tijd maken? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Met een Cw-waarde van 0,26 was de Opel Calibra voor die tijd zeer gestroomlijnd. Nog een bijzonderheid: de smalle koplampen. Daarmee zou hij in 2022 weer helemaal hip zijn. Toch is het niet de Calibra, maar de Opel Manta die een revival beleefde. De grille van de Manta A was de inspiratiebron voor de huidige Opel-modellen.

Porsche 911 (964): eindelijk modern

Het waren niet de beste jaren van Porsche, zo eind jaren tachtig. De 944 verkocht steeds slechter en de 911 (G-model) was al 14 jaar in productie. In de basis was de Porsche 911 eigenlijk al niet meer vernieuwd sinds zijn debuut in 1963. De Porsche-clientèle stelde steeds hogere eisen en nam geen genoegen meer met een oncomfortabele auto zonder luxe opties. Daarom haalde Porsche de bezem door zijn beroemde model. Eigenlijk was de aanduiding 911 het enige dat níet veranderde bij de 964. Van een puristische auto veranderde de 911 in een snelle auto waarmee je prima dagelijks naar je werk kunt rijden.

Het onderstel werd na ruim 25 jaar eindelijk gemoderniseerd, met McPherson-veerpoten voor en schroefveren achter. Verder was voor het eerst vierwielaandrijving leverbaar, zodat de bijnaam 'Widowmaker' voor de snelste modellen minder van toepassing was. Verder hoefde de 911-rijder het niet meer te stellen zonder ABS en stuurbekrachtiging. De 3,6-liter boxermotor was eveneens nieuw.

Lexus LS 400: de eerste de beste

Duitse autojournalisten keken neer op deze Japanse S-klasse, die ze in hun artikelen aanvankelijk als Toyota Lexus LS aanduidden. Maar het lachen verging onze oosterburen snel. Toyota had een miljard dollar over om de beste auto ter wereld te ontwikkelen. Het zou voor de sensatie leuk zijn als dit plan volledig mislukt, maar zo gaat het in Japan vrijwel nooit en dus riep het gerenommeerde JD Powers de Lexus LS 400 al snel na zijn debuut uit tot betrouwbaarste auto in zijn klasse. Een smet op het blazoen van BMW en Mercedes.

Lexus was bovendien gul met begeerlijke opties, waar je bij de Duitse merken flink voor moest bijbetalen. Elke Lexus LS had standaard een zijdezachte V8, airco, luchtvering, een automaat en elektrische stoelverstelling. De Verenigde Staten omarmden het nieuwe merk Lexus meteen, maar in Europa spelen de Japanners ondanks het onberispelijke imago nog altijd de tweede viool.

Alfa Romeo SZ: het monster

Robert Opron heeft meerdere auto’s getekend die tot de canon van de autogeschiedenis behoren, zoals de Citroën SM, CX en GS en de Renault 25. Behoort ook de Alfa Romeo SZ tot de klassiekers? Tot op de dag van vandaag zijn de meningen verdeeld. Misschien blijkt dat wel het duidelijkst uit zijn bijnaam: Il Mostro (het monster). Alfa Romeo gaf opdracht voor de bouw van de SZ om het imago weer op te poetsen, nadat Fiat in 1986 eigenaar was geworden. Technisch is de SZ gebaseerd op de Alfa Romeo 75.

De SZ voldoet precies aan de verwachtingen die je hebt van een Alfa Romeo: achterwielaandrijving, een handbak, en een Busso V6 met 210 pk. Het magistrale geluid is misschien wel het meest aantrekkelijk aan de SZ, terwijl de veel te hoge zitpositie juist een daverende afknapper is. Er zijn maar 1036 exemplaren gebouwd. Deze controversiële sportwagen is daardoor een goudhaantje geworden, met bedragen ruim boven de ton voor een exemplaar in topconditie.