Demo-auto kopen: met deze 5 bijna nieuwe auto’s houd je tot 15.000 euro in je zak

Nieuwe auto’s waren sowieso al duur in Nederland, en de laatste tijd zijn de prijzen in rap tempo tot ongekende hoogten gestegen. Daar komen in veel gevallen nog maandenlange levertijden bij. Bespaar duizenden euro’s en veel wachttijd - ga voor een bijna nieuwe demo.

Een auto met meer dan een paar honderd kilometer op de klok en een registratiedatum van gisteren, is formeel niet nieuw meer. Maar ga eens na hoe dat bij jezelf werkt. Als je ooit een fabrieksverse auto hebt gekocht, dan voelde die na 3 tot 12 maanden toch nog steeds als nieuw? En vanbinnen rook hij ook nog alsof je hem gisteren in ontvangst had genomen. Wat dat betreft deed je auto het een stuk beter dan de bos bloemen die je erbij kreeg …

Dus wat is er eigenlijk tegen neen jonge tweedehands auto? Weinig toch? Tenzij de eerste eigenaar een kettingroker was die ook achter het stuur gestaag doorpafte. En ook een auto van iemand die dagelijks met zijn kwartet sint-bernard-honden op pad gaat, is niet zo begeerlijk. Maar verder kennen we weinig bezwaren tegen een occasion waarvan de eigenaar ‘na drie onvergetelijke dagen’ afscheid genomen heeft.



Maximaal 1 jaar en 10.000 km ervaring



Wat zou je dan nog tegenhouden om een demonstratiemodel van maximaal een jaar oud en met hoogstens 10.000 kilometer op de teller te kopen? Niet de garantie in elk geval, want tegenwoordig hanteren de automerken termijnen van minimaal twee tot maximaal tien (!) jaar. In de meeste opzichten is een jonge tweedehands dus even aantrekkelijk als een nieuwe en toch kan de aanschaf je vele duizenden euro’s schelen. Een snelle zoektocht op Marktplaats.nl leverde duizenden hits op. Wij concentreerden ons op een aantal populaire modellen en dat leverde de onderstaande selectie van 5 auto’s op.

Opel Mokka 1.2 Turbo 130 pk GS Line – bespaar 8900 euro



Het kenteken van deze kersverse Opel Mokka is afgegeven op 31 januari 2022 en er staat 8283 kilometer op de teller. Hij is uitgerust als GS Line, wat je bij een splinternieuwe kunt vergelijken met de Level 4-uitrusting. Het kenteken van de Mokka is afgegeven op 31 januari 2022 en hij heeft 8283 kilometer op de teller. De zwarte 17-inch wielen, het zwarte dak en de rode accenten laten de Opel Mokka er vanbuiten sportief uitzien en ook aan de binnenkant gaat het er allesbehalve saai aan toe. Nieuw kost een vergelijkbare Opel Mokka 35.899 euro. Als je daarvoor in de plaats dit piepjonge exemplaar voor 26.999 euro koopt, houd je dus 8900 euro in je zak.

Peugeot 208 PureTech 130 GT automaat – bespaar 7555 euro



Op de dag af is deze frisse Peugeot 208 even oud als de Opel Mokka hierboven. Wel heeft-ie iets minder gereden (7422 km). Als GT beschikt de Peugeot 208 over een uitgebreide uitrusting en met 130 pk is de compacte Fransoos lekker vlot onderweg. Nieuw kost de Peugeot 208 met deze aandrijflijn en de GT-uitrusting 33.650 euro. Maar dat bedrag is nog exclusief metaallak (600 euro), panoramadak (500 euro), keyless entry (350 euro) en adaptieve cruisecontrol (450 euro. Allemaal zaken die dit tweedehands exemplaar wél aan boord heeft. Daarmee komt het prijsvoordeel op 35.550 minus de vraagprijs van 27.995 euro, oftewel 7555 euro. Strik eromheen en wegwezen dan maar?

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 pk – bespaar 4310 tot 6510 euro



Een beetje een lastig geval, deze nauwelijks ingereden Volkswagen Polo van 23.950 euro. Hij is geïmporteerd en de adverteerder noemt hem Highline. Maar die uitvoeringsvariant kennen we in Nederland niet meer. Als we kijken wat deze Volkswagen Polo allemaal aan boord heeft, dan zien we onder meer een digitaal dashboard, lichtmetalen Palermo-wielen, automatische klimaatregeling, intelligente led-koplampen, parkeersensoren achter en grootbeeldnavigatie. Stoelverwarming heeft-ie dan weer niet. Daarmee zit hij tussen de Life Business (27.740) en de Style (29.940) in. De Reef Blue metallic lak vertegenwoordigt een waarde van 520 euro. Het prijsvoordeel van dit demonstratiemodel met ruim 6200 kilometer ervaring ligt dus tussen de 4310 en 6510 euro. Dat vinden we meer dan de moeite waard. En ach, het is verse import, dus het kenteken wordt sowieso van 2023. De buren weten dus niet beter of je hebt een nagelnieuwe Polo voor de deur!



Volvo XC40 B4 Mild Hybrid 198 pk – bespaar 15.545 euro



Een bedrag van 44.950 euro voor een jonge tweedehands Volvo XC40 is een hoop geld. Totdat je dit exemplaar met nog geen 9500 kilometer op de teller vergelijkt met een nieuwe. Want als je nog niet toe bent aan een (semi-)elektrische Volvo XC40, dan ben je aangewezen op de B3-versie, een mild hybrid met 163 pk. Deze sterkere XC40 B4 (198 pk) is namelijk niet meer leverbaar. Nieuw kost de XC40 B3 met de basisuitrusting (Essential) 50.995 euro. Maar als je de R-Line-uitvoering van deze gebruikte Volvo XC40 bekijkt, dan zie je 19-inch wielen, het Intellisafe-veiligheidspakket en extra chique bekleding. Dat komt aardig overeen met de Ultimate-uitvoering van de nieuwe XC40 B3. En die kost 60.495 euro. Dat is scheelt dus 15.545 euro. Katsjing!



Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125 pk ST-Line – bespaar 9195 euro



Slechts 4500 kilometer heeft deze jong gebruikte Ford Focus uit augustus 2022 gereden. Hij is voorzien van het sportieve ST-Line-pakket, heeft 125 pk en beschikt over een handgeschakelde zesbak. De vraagprijs is 28.995 euro. Het lijstje met opties is overzichtelijk. Dat zijn er maar twee. Een erg fijne extra is het Winter Pack, dat stoelverwarming, stuurverwarming en voorruitverwarming omvat. Bij een nieuwe moet je daar 500 euro extra voor neertellen. Daar komt de tweede optie van 900 euro bij: zilvergrijze metaallak. Bij de basisprijs van de Ford Focus Wagon ST-Line (36.790 euro) moet je dus 1400 euro optellen. Daarmee komt-ie op 38.190 euro; 9195 euro meer dan de demo kost die wij hebben gespot.

Zit jouw favoriete demo er niet bij? Zoek er zelf eentje: het bouwjaar (niet ouder dan 2022) en de kilometerstand (maximaal 10.000) hebben we al voor je ingevuld, maar uiteraard kun je ook filteren op je favoriete merk en model, de brandstof en de gewenste prijsklasse .