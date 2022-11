Peugeot 208 bestverkochte auto, maar met 130 pk is hij bijna net zo duur als de Peugeot 308

Bij de vergelijking van deze Peugeot 208 en Peugeot 308 staat één vraag centraal: ga je voor sportief of voor ruim? De prijslijst geeft het verrassend duidelijke antwoord.

Met de aanschaf van een herkenbaar vormgegeven auto als de Peugeot 208 of 308, geef je aan dat je niet wilt opgaan in de massa. Alleen kiezen veel Nederlanders dan toch voor een anonieme kleur als grijs of zwart. Onze testauto’s laten zien dat dit zonde is. Want in het Vertigo-blauw en Elixir-rood komen de uitbundige looks met de contrasterende zwarte details veel beter tot hun recht.



Peugeot 208 en 308 met dezelfde motor



Beide Fransozen beschikken over exact dezelfde aandrijflijn. In dit geval is dat een driecilinder 1,2-liter motor met 130 pk, gekoppeld aan een achttraps automaat. Met deze motor-bakcombinatie levert Peugeot de 208 alleen in de duurste GT-uitvoering. Dat brengt de basisprijs op 32.810 euro. De grotere Peugeot 308 met deze aandrijflijn is er al voor 34.490 euro. Maar dan is-ie voorzien van de Active Pack Business-uitrusting.



Prijzen Peugeot 208 en 308



De testauto’s beschikken over de nodige extra’s, die de prijzen flink opstuwen. Voor de instappers liggen de prijzen daarentegen relatief dicht bij elkaar: het verschil bedraagt maar 1680 euro. Beide Peugeots hebben de configureerbare i-Cockpit en een uitgebreid pakket actieve veiligheidssystemen. De Peugeot 208 heeft 17-inch lichtmetalen wielen, de 308 moet het met een maatje kleiner doen. De inzittenden van de Peugeot 208 moeten dan weer een gescheiden klimaatregeling missen.

Peugeot 208 minder comfortabel dan 308



Hoewel de kleine Peugeot 208 lichtvoetiger is dan de Peugeot 308, zijn de verschillen in prestaties niet overdreven groot. Op comfortgebied liggen de twee Peugeots verder uit elkaar. De driecilindersound is bij de Peugeot 208 wat te nadrukkelijk aanwezig. Verder vormt de kortere wielbasis niet altijd een gelukkige combinatie met de grote lichtmetalen wielen. Vooral de - nogal opgepropt zittende - achterpassagiers krijgen de nodige klappen van het onderstel voor hun kiezen. En die hadden het bij de krappe instap ook al niet gemakkelijk. Bij de Peugeot 308 gaat dit een stuk soepeler; hier betaalt de 13,5 cm langere wielbasis zich duidelijk uit.



Veel meer ruimte in de Peugeot 308



Als je regelmatig kleintjes in hun kinderstoeltjes moet helpen, doe je jezelf een groter plezier met de Peugeot 308 dan met de 208. En als je grotere kinderen hebt, bespaar je jezelf een hoop puberaal gemopper. Het verschil in breedte van bijna 11 centimeter, zorgt bij de Peugeot 308 zowel voor- als achterin voor lachende gezichten. Nog verder naar achteren worden de verschillen zo mogelijk nog groter. Terwijl de Peugeot 308 een voor dit segment een erg grote bagageruimte van 412 liter heeft, kan de Peugeot 208 met zijn 309 liter geen potten breken.



Is de Peugeot 208 zuiniger dan de 308?



Je verwacht dat de compactere en zo’n 130 kg lichtere 208 zijn tekortkomingen deels zou compenseren met een lager benzine­verbruik. Daarvan is tijdens onze test echter geen sprake. Vreemd genoeg noteren we voor beide auto’s een gemiddelde van exact 7 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 14,3. Daarbij is de duidelijk grotere 308 opvallend prettig handelbaar; zijn draai­cirkel van 10,5 meter is nauwelijks groter dan die van de 208 (10,4 m).

Prijzen - kosten

Basisprijs 32.810 34.490 Private lease 1) 583 615 Restw. na 4 jr. in € / % 15.618 / 47,6 17.073 / 49,5 Afschr. / mnd. 358 363 Verz. /mnd. 2) 42 45 Benzine / mnd. 3) 251 251 Wegenbel. / mnd. 45 61 Onderh. / mnd. 61 65 Totaal / mnd. 4) 399 / 757 422 / 785 Totaal / km 4) 23,9 / 45,4 cent 25,7 / 47,1 cent

1) Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden. 2) Voordeligste allrisk autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar. 3) Per maand, op basis van 20.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs € 2,15 per liter. 4) Exclusief afschrijving / inclusief afschrijving.

Wat is de beste keus, de Peugeot 208 of de 308?



Voor het kleine prijsverschil van 1680 euro, gaat onze voorkeur uit naar de grootste van de twee. De 308 voelt iets minder sportief aan, maar op comfort- en ruimtegebied neemt hij zo’n grote voorsprong op zijn kleine broertje, dat we er snel uit zijn. Kun je wel tegen een stootje en heb je lak aan de extra ruimte van de 308, dan adviseren we je een 208 met de 100 pk-motor. Met automaat en voorzien van de Active Pack-uitrusting ben je dan klaar voor 28.310 euro. Vervolgens zijn de maandkosten voor verzekering en benzine ook lager.

