Snik, de Volkswagen Up verdwijnt - deze 10 betaalbare auto's kun je nog wel nieuw bestellen

Het nieuws zoemde al een tijde rond, maar nu is het officieel. De stekker is definitief uit de Volkswagen Up. Wel kunt er snel nog eentje uit voorraad bestellen. Of je gaat voor een alternatief. Welke nieuwe auto’s kun je nog wel kopen voor pakweg 16.000 tot 20.000 euro?

Met de productiestop van de Volkswagen Up verdwijnt het laatste lid van de drieling die de Volkswagen-groep in het A-segment had. De Skoda Citigo en Seat Mii waren al langer niet meer leverbaar. Overigens was de Volkswagen Up ook verreweg de succesvolste van het trio. In twaalf jaar tijd werden alleen in Nederland al zo’n 95.000 Ups verkocht. De Seat Mii en de Skoda Citigo gingen ongeveer gelijk op met 16.000 à 17.000 stuks

De Volkswagen Up kende in de loop der jaren aardig wat varianten. De basisversie had een ongeblazen driecilinder met 60, 65 of pk, maar er waren ook een 90 pk sterke 1.0 TSI en een Up GTI met zelfs 115 pk. Bovendien zijn er twee varianten van de elektrische Volkswagen e-Up leverbaar geweest, waarvan alleen de meest recente uitvoering (2019-2022) een fatsoenlijke actieradius had (260 km).



Binnen zijn segment was de Volkswagen Up zeker in zijn beginjaren een opvallend volwassen rijdende auto. En dat voor een instapprijs van nog geen 9000 euro … Net als alle andere auto’s werd de Volkswagen Up in de loop der jaren stukken duurder. Sterker nog: hij verdubbelde in prijs … Kijken we op volkswagen.nl, dan zien we dat de goedkoopste voorraad-Up 19.480 euro kost. En voor de duurste Up die uit voorraad leverbaar is, moet je zelfs 27.690 euro neertellen. Maar dan heb je wel een heuse GTI.



Nu we afscheid moeten nemen van de Volkswagen Up, wordt het aanbod in de meest betaalbare klasse nog schraler dan het al was. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen alternatieven zijn. Wat Wat koop je nog meer voor 16.000 tot 20.000? We doken in het Nederlandse autoaanbod en kwamen tot de volgende selectie:

1. Citroën C3 PureTech 83 You – 19.990 euro

Voor net onder de 20 mille heb je deze B-segmenter die wel een beetje vergeten lijkt. Zijn turboloze 1,2-liter driecilinder motor levert 83 pk, goed voor een honderdsprint van 13,3 s. De topsnelheid is 166 km/h en deze Citroën C3 verbruikt gemiddeld 5,5 l/100 km (1 op 18,5). Airco is standaard, evenals elektrisch bediende voorste zijruiten en zelfs stoelverwarming ontbreekt niet. Veren doet de Citroën comfortabeler dan de meeste concurrenten en de vormgeving kent een aantal speelse elementen. Wil je de Citroën écht op je eigen wensen afstemmen, dan kom je er niet met 20 mille, helaas.



2. Dacia Sandero TCe 100 Eco-G Essential – 16.700 euro

In deze prijsklasse is de Dacia Sandero verreweg de ruimste auto en dankzij de 100 pk sterke driecilinder turbomotor presteert hij nog heel fatsoenlijk ook. Van 0-100 km/h ben je 11,6 tellen kwijt en op de autobahn kun je zowaar ook een beetje stoer doen: top 183 km/h. Bijkomend voordeel is dat de Sandero Eco-G op het spotgoedkope lpg rijdt (. Grootste nadeel van de goedkoopste Sandero is dat een airconditioning ontbreekt. Maar hé, dan ga je toch voor de Sandero Expression?! Die heeft wel zo’n comfortabele interieurkoeler en nog meer extra’s die het leven aan boord aangenamer maken. Toch blijft ook de Sandero Expression onder de 20 mille: 18.450 euro.

3. Fiat Panda 1.0 Hybrid – 18.450 euro

Ja, hij is er nog, de goeie oude Fiat Panda. Maar de koddige Italiaan is niet meer de prijspakker van vroeger. Gelukkig zijn basisvoorzieningen als airconditioning, elektrisch bediende voorste zijruiten en centrale vergrendeling met afstandsbediening standaard. Gelukkig is afscheid genomen van de lawaaiige tweecilinder motoren. De huidige mild hybride-aandrijflijn met 1,0-liter driecilinder levert 70 pk, waarmee de Panda in 14,5 tellen naar de 100 km/h ‘snelt’. Zijn top bedraagt 164 km/h, en hij neemt slokjes van 4,4 l/100 km (1 op 22,7) uit de benzinetank. Charme heeft de Fiat Panda nog altijd, maar hij behoort niet meer tot de modernste en meest geraffineerde modellen van het A-segment.

4. Hyundai i10 i-Drive – 16.595 euro

Hyundai is een van de weinige merken die nog wel brood zien in het A-segment. Getuige de jongste Hyundai i10, die in 2019 het levenslicht zag. Er is veel wat voor deze Koreaan pleit. Hij is relatief ruim, hij rijdt helemaal niet verkeerd en zelfs de basisversie heeft al diverse moderne veiligheidssystemen aan boord. Grootlichtassistent? Check! Actieve rijstrookassistentie? Aanwezig! Noodremhulp met voetgangersherkenning? Present! Helaas geldt dat niet voor airconditioning. Daarvoor moet je de Hyundai i10 Comfort (18.695 euro) hebben. Let op: in beide gevallen heeft de i10 je dan maximaal 4 gordels. De goedkoopste vijfzits Hyundai i10 kost 19.695 euro – ook dat is een Comfort-versie. Snel is de Hyundai i10 met het 67 pk sterke basismotortje niet: 0-100 in 15,0 seconden, topsnelheid 156 km/h. Hij neemt genoegen met 4,8 l benzine per 100 km (1 op 20,8).

5. Kia Picanto 1.0 DPi ComfortLine – 16.895 euro

De Kia Picanto is het broertje van de Hyundai i10. De Picanto kost ongeveer evenveel en presteert grofweg hetzelfde (0-100: 14,6 s, top 161 km/h). Ook de interieurruimte komt sterk overeen. Toch wordt de Picanto veel beter verkocht. Zou dat zijn iets jeugdiger voorkomen zijn? Of het feit dat de Picanto wél airco standaard heeft? Of vallen de Nederlanders voor de 7 jaar garantie versus de 5 jaar van de Hyundai? Ook voor de Picanto geldt dat je dieper in de buidel moet tasten voor een exemplaar met vijf gordels/zitplaatsen. Maar met 17.595 euro heeft-ie wel een serieus prijsvoordeel van twee mille ten opzichte van de Hyundai i10. Dat is het dus!

6. Mazda 2 Skyactiv-G 75 – 19.790 euro







Dat je voor minder dan 20 mille ook een echte Mazda kunt kopen, vinden we best een verrassing. Vooral omdat de Mazda 2 zo’n lekker sturend karretje is, en toch in een hoger segment van dan de meeste andere hier opgevoerde modellen. En ondanks het bescheiden vermogen van 75 pk, presteert de Maazda 2 niet eens onverdienstelijk. Hij trekt in 11,3 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt een top van 171 km/h. En toch is-ie ook vrij zuinig: 4,8 l/100 km (1 op 20,8). Airconditioning is standaard, evenals cruisecontrol, elektrisch bediende zijruiten voor en achter en Aplle CarPlay/Android Auto. Geheimtip!

7. Mitsubishi Space Star Entry – 15.990 euro

De goedkoopste nieuwe auto van Nederland blijft nipt onder de 16 mille en is daarmee 7000 euro duurder dan de Volkswagen Up van 12 jaar geleden. Onder de motorkap van de Mitsubishi Space Star ligt een 1,2-liter driecilinder motor met 71 pk. Daarmee 'snelt' de in Thailand gebouwde Japanner in 14,1 seconden van 0 naar 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 168 km/h. Mitsubishi claimt een gemiddeld benzineverbruik voor de SpaceStar van 4,9 l/100 km (1 op 20,4). Helaas heeft de instapper van de reeks geen airconditioner. Daarvoor moet je bij de Connect+ van 17.990 euro zijn. Fijn aan de Mitsubishi SpaceStar is dat-ie relatief ruim is en opvallend comfortabel veert. Maar op schoonheidswedstrijden zal hij gen prijzen in de wacht slepen en hij voelt wat blikkerig aan.

8. Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Comfort – 19.995 euro

Is dit de stoerste auto in dit rijtje? Of is dat toch de Toyota Aygo X? Hoe dan ook heeft de Suzuki Ignis de uitstraling van een terreinwagen in zakformaat. In werkelijkheid heeft-ie als gewone voorwielaandrijver niets in het terrein te zoeken. Daarvoor moet je bij de veel duurdere Ignis AllGrip zijn. Voor net geen 20 mille biedt de Suzuki Ignis onder meer een handbediende airconditioning, elektrisch bediende ramen voor en een DAB+-radio. Zijn viercilinder 1,2-liter motor stuwt de Ignis in 12,7 tellen naar de 100 km/h, zijn topsnelheid is 167 km/h. Hij oogt dus stoer en hij is ook best zuinig (5,1 l/100 km. 1 op 19,6), maar hij is niet bijster comfortabel. Motorlawaai en windgeruis verstoren de rust aan boord en het onderstel is stug. Maar leuk om te zien blijft-ie!

9. Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid Comfort – 19.995 euro

Voor exact dezelfde prijs als de instap-Ignis, heb je een Suzuki Swift met dezelfde aandrijflijn. Door zijn betere stroomlijn heeft de Swift een hogere topsnelheid (180 km/h) en is-ie iets zuiniger (4,7 l/100 km,1 op 21,3). Maar hij is ook zwaarder, waardoor hij op de honderdsprint een fractie trager is (13,1 s). Al met al geven we de voorkeur aan de Swift. Omdat hij comfortabeler veert, fijner stuurt, minder herrie maakt, maar ook omdat hij vanbinnen een stuk breder is. De uitrusting van de Suzuki Swift komt sterk overeen met die van de Ignis. Wel voegt de Swift er adaptieve cruisecontrol aan toe.

10. Toyota Aygo X 1.0 VVT-i – 18.595 euro

Toyota heeft met de Aygo X raak geschoten, in elk geval in Nederland, want hij staat hoog in de verkoophitlijst. Hoeveel exemplaren van de Toyota Aygo X in de standaardversie worden verkocht, is maar de vraag. Want in zo’n hip karretje wil je toch minimaal Apple CarPlay/Android Auto. En daarvoor moet je bij de Toyota Aygo X Play zijn (19.795 euro). De grote 17-inch wielen zijn altijd standaard, evenals een lovenswaardig compleet veiligheidspakket. Grootlichtassistentie, adaptieve cruisecontrol, spoorassistentie, verkeersbordherkenning en een noodremassistent met voetgangers- en fietsersherkenning zijn allemaal bij de prijs inbegrepen. Net als 10 (!) jaar fabrieksgarantie trouwens. Het 72 pk sterke motortje van de Aygo X is geen powerpack, wel is het heel soepel en zuinig (5,0 l/100 km, 1 op 20). Alleen als je maximaal accelereert (0-100 in 14,9 s, top 158 km/h) wordt de driecilinder luidruchtig. Het veercomfort is ondanks de grote wielen lang niet verkeerd.