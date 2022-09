Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 37

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Ferrari een geheel nieuw model liet zien en we zagen dat je nog maar een handjevol nieuwe auto's onder de 18.000 euro kunt kopen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Voor wie een normale elektrische hatchback of stationwagon wil: de Peugeot e-308

Als je voor een beetje normaal budget een elektrische auto zoekt, ben je aangewezen op auto's in het B-segment, een crossover, een SUV of iets heel duurs. Met de elektrische Peugeot 308 en 308 SW - officieel de e-308 - komt Peugeot binnenkort in één klap met twee gewonemensen-EV's. Je zou je kunnen zeggen dat de Volkswagen e-Golf eindelijk een opvolger krijgt.



+ Top - Ferrari Purosangue heeft gewoon een V12



20 jaar na de introductie van de Porsche Cayenne komt ook Ferrari eindelijk met een SUV. Dat vinden we niet eens per se goed nieuws. Wel zijn we heel blij dat de nieuwe Ferrari Purosangue 'gewoon' een klassieke V12-motor heeft, zonder hulp van turbo's of elektrische foefjes. Maar hij heeft meer verrassingen in petto!

+ Top - De Ford Mustang op benzine is niet dood, hij leeft!

Met de komst van de Ford Mustang Mach-E dacht je misschien dat de dagen van de ‘echte’ Ford Mustang waren geteld. Maar nee, in 2023 komt een nieuwe, met vijfliter V8! We gokken op een vermogen dat hoger ligt dan de 460 pk van de huidige Mustang Mach I. Toch pinken we ook een traantje weg. Ford neemt namelijk afscheid van het traditionele dashboarddesign met de dubbele bogen.

- Flop - De nieuwe Volkswagen Tiguan lijkt wel een Toyota

In Oostenrijk betrapten onze spionagefotografen de nieuwe Volkswagen Tiguan. De auto was nauwelijks gecamoufleerd. Zo konden we goed zien dat-ie Toyota-achtige trekjes heeft. Vooral de neus oogt erg Aziatisch. Ook technisch heeft de nieuwe Tiguan waarschijnlijk een verrassing in petto.

- Flop - Elektrische auto thuis opladen met omalader is geld weggooien

Dacht je slim en goedkoop uit te zijn, door geen eigen laadpaal of wallbox aan te schaffen voor je elektrische auto ... Blijkt dat er bij het opladen met een simpele omalader tot wel 30 procent minder stroom in je accupakket komt dan je meterkast verlaat! Wat is hier aan de hand?

- Flop - Prijzen Nissan Ariya flink omhoog

Door alle internationale ontwikkelingen zien veel autofabrikanten zich gedwongen hun prijzen te verhogen. Een van de meest recente voorbeelden is de nieuwe Nissan Ariya. De elektrische Japanner met zijn fraaie interieur wordt duizenden euro's duurder. We zijn bang dat er nog veel andere auto's gaan volgen.