Top 5 - Dit zijn de 'goedkoopste' cabriolets op de Nederlandse markt

1 - Mazda MX-5 (37.490 euro)

Wat komt de Mazda MX-5 vaak voorbij als we nadenken over lijstjes met leuke auto’s. We vertellen nog maar een keer hoe Mazda in 1989 – tegen de stroom in – de roadster nieuw leven inblies. De Japanners gingen succesvol aan de haal met een concept waar vooral Britse merken tot de oliecrisis in 1973 beroemd om waren. Mazda’s boekhouders knikten goedkeurend, want van de lichtgewicht tweezitter werden meer dan een miljoen stuks verkocht. Generatie vier (ND) staat inmiddels alweer zeven jaar in de prijslijst. Moeten we vrezen voor de toekomst van de MX-5? Welnee, er komt gewoon een nieuwe, waarschijnlijk in 2024.

2 - Mini Cabrio (34.990 euro)

Wil jij je Venti Nitro Cold Brew Skimmed Latte Frappuccino met Cascara Sweet Cream of niet? Het is een Starbucks-vraag die Mini Cabrio-rijders meteen kunnen beantwoorden. Zij zijn immers gewend aan optielijsten zo dik als Oorlog en Vrede van Leo Tolstoj: met tientallen lichtmetalen wielen, spiegelkappen mét of zonder finishvlag erop, extra rallylampjes op de motorkap, en nog veel meer. Want hoe goed de Mini ook rijdt, hij zal nooit helemaal van zijn accessoire-imago afkomen.



3 - Smart EQ Fortwo Cabrio (26.995 euro)

In de stad waan je je onoverwinnelijk in je elektrische Smart Fortwo, dankzij de compacte afmetingen en de vlotte acceleratie. Maar zijn actieradius is in 14 jaar tijd nauwelijks verbeterd, en dus kom je op één acculading maar 130 kilometer ver. Als de Smart

EQ Fortwo een koopje zou zijn, kun je hem veel vergeven. Maar de tweezitter kost bijna 27.000 euro. Jammer, want een andere goede eigenschap van de Smart bleef ook behouden: je kunt hem in elk minuscuul parkeervak kwijt, desnoods overdwars.



4 - Volkswagen T-Roc Cabrio (41.290 euro)

We krijgen wel eens mails van mopperende lezers: “Jullie schrijven altijd maar dat Volkswagen zo saai is.” Point taken. Misschien dat we daarom de T-Roc Cabrio bijna vergeten waren in dit overzicht. Het is de enige Volkswagen waarmee je nog open kunt rijden. Bij zijn komst twee jaar geleden schreven we over een poor man’s Evoque Convertible, maar Volkswagen lacht het laatst. De Evoque ging roemloos ten onder, de T-Roc Cabrio is er nog gewoon. In slechts 9 seconden rijd je dakloos de zomer tegemoet.



5 - Fiat 500C / 500e Cabrio (19.050 / 33.900 euro)

Het zit Fiat ook niet mee. Komen ze met een elektrische, goed rijdende auto die best een indrukwekkende actieradius heeft (ruim 300 kilometer), wil niemand hem hebben! De meeste 500-kopers gaan nog steeds voor het inmiddels bijna 15 jaar oude model. Het goede nieuws voor cabrioliefhebbers is dat beide versies er ook zijn met een groot roldak. De ‘oude’ Fiat 500C is met zijn 70 pk sterke benzinemotor zelfs de goedkoopste cabriolet van Nederland, met een basisprijs onder de 20.000 euro.