Eerste review: waarom de elektrische Fiat 500e 3+1 wel en geen deurslaand succes is

Wat is opvallend aan de elektrische Fiat 500e 3 + 1?

De Fiat 500e en 500e 3+1 staan in Nederland nog altijd in de schaduw van hun inmiddels bijna 15 (!) jaar oude voorganger op benzine. Nog geen 25 procent van de 500-kopers kiest voor een elektrische auto.

Hoe terecht is dat? Op basis van het uiterlijk totaal niet. De Nuova 500 uit 2007 was bijzonder geslaagd en ook deze reïncarnatie van de reïncarnatie is weer puik. De 3+1 heeft een geinig extraatje: een achterportier aan de rechterkant. Die opent, net als bij de oude Mini Clubman en de Hyundai Veloster, in tegenovergestelde richting. Qua afmetingen en ruimte ga je er overigens niet op vooruit.

Wat zijn de pluspunten van de Fiat 500e 3+1?

Uniek is een wat uitgekauwde marketingterm (“Profiteer nu van deze unieke aanbieding!”), maar hij gaat wél op voor de Fiat 500 3 + 1. Het uiterlijk is erg sympathiek en met geen andere auto te vergelijken, het derde deurtje maakt de 500e wat ons betreft nog fotogenieker.

Het comfort is bovendien verrassend goed voor elkaar. Met vrijwel alle soorten hobbels heeft het onderstel van de Fiat geen moeite. Ook de zitpositie is prima, waarmee de nieuwe 500 zich positief onderscheidt van zijn voorganger. Daarin zat je gevoelsmatig te hoog.

Maar het is vooral de kracht van de elektromotor, in combinatie met de compacte afmetingen, die de Fiat 500 zo onweerstaanbaar maakt. Met name in de stad voelt de 118 pk sterke 500 zich thuis als Albert Verlinde in een roddelprogramma. Het is nog niet toegestaan in coronatijd, maar de Fiat 500e 3+1 biedt je toch het betere kartgevoel.

Inparkeren in krappe openbare vakken met een laadpaal is een fluitje van een cent, een verademing na de Land Rover Defender P400e waarmee we eerder ons oplaadgeluk beproefden. De Fiat 500e 3+1 heeft standaard een 85-kW lader. Daarmee kun je in 35 minuten weer op 80 procent laadniveau zitten. De actieradius is in theorie ruim 300 kilometer, al kom je daar in winterse omstandigheden niet bij in de buurt.

Wat zijn de minpunten van de Fiat 500e 3+1?

Dat extra deurtje is leuk, maar volwassenen moeten nog altijd een Houdini-act uitvoeren om achterin te kunnen stappen. Alleen als je overdwars gaat zitten, lukt het je, mits je niet te lang bent. Ben je 1,90 meter lang, dan zie je op bovenstaande foto waar je je voeten moet laten …

Elektrische auto’s zijn net babyboomers met veel geld: ze zouden het liefst overwinteren in Spanje tot de zon weer gaat schijnen. In de winter is de theoretische actieradius in de Normal-stand 250 kilometer, maar maak je veel snelwegkilometers, dan mag je blij zijn met 200 kilometer. Extra jammer is dat de boordcomputer niet aangeeft hoeveel acculading je overhoudt op de plek van bestemming. Halverwege een wat langere winterse rit komt dus toch weer die goeie ouwe range anxiety om de hoek kijken …

Onze testauto had een merkwaardig mankement: meerdere keren hield de adaptieve cruisecontrol er ineens mee op. Waarna een melding in het display verschijnt dat hij tijdelijk niet beschikbaar is. Tijdelijk is bij de Italianen een rekbaar begrip zijn: soms duurde het een minuut voordat het weer werkte, soms minstens een halfuur.

Wanneer komt de Fiat 500e 3+1 naar Nederland en wat is de prijs?

Goedkoop is een Fiat 500 nooit geweest, ook de elektrische versies zijn aan de prijs. De 500e 3 + 1 kost met zijn extra deurtje zo’n 1500 euro meer dan de gewone elektrische 500.

De Fiat 500e 3+1 staat al een poos bij de dealer en kost minstens 26.364 euro. Voor onze La Prima-uitvoering, met onder meer een achteruitrijcamera en adaptieve cruisecontrol, 17-inch lichtmetalen wielen en kunstleer, betaal je 30.496 euro. Maar dat bedrag kan omlaag, minister Kaag zwaait de zware deksel van de Schatkist graag voor je open als je een elektrische 500 koopt. De pot voor subsidie op elektrische auto’s in 2022 is nog niet op. Je wordt dus nog altijd beloond met een subsidie van 3350 euro voor je stekkeraankoop.

De 3+1 is overigens alleen leverbaar met het grotere accupakket van 42 kWh. De gewone driedeurs 500 is er ook nog met een kleine batterij van 23,7 kWh.

Wat vind ikzelf van de Fiat 500e 3+1?

Is de 500e 3+1 een deurslaand succes? Wel als je dat derde portier als een leuke gimmick ziet, of als je kleine kinderen hebt die je in hun zitje moet vastsnoeren. Dat gaat makkelijker dan bij de driedeurs. Maar niet als je verwacht dat de Fiat 500 nu een riante instap naar achteren biedt. Het blijft wurmen voor gevorderden als je lang bent … De charme van de 500e 3+1 is letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar: hij rijdt leuk, maar je betaalt er een hoge prijs voor.