Aankooptips tweedehands Fiat 500: uitvoeringen, problemen, prijzen

De eerste generatie van de 21ste-eeuwse Fiat 500 werd in 2007 met veel bombarie gepresenteerd, precies vijftig jaar na het debuut van de eerste ‘Nuova 500’. Om het een beetje overzichtelijk te houden, richten wij onze aandacht hier op de faceliftversie van de 500 die in 2015 debuteerde. Vanbuiten herken je deze editie het gemakkelijkst aan het stukje plaatwerk te midden van de achterlichten. Ook de achterbumper en de neus hebben wijzigingen ondergaan, maar die springen minder in het oog. Aan de binnenkant eist vooral het nieuwe multimediascherm de aandacht op. Desondanks ademt de styling van het interieur nog een echte retrosfeer. Onderhuids zijn de aanpassingen groter; Fiat beweert zelfs dat de 500 in 2015 voor 40 procent is vernieuwd.

Verkocht de gefacelifte Fiat 500 een beetje?

Zijn topjaar beleefde de nieuwe ‘Nuova 500’ in 2011, toen ruim 8000 Nederlanders zo’n Italiaanse knuffel onder de arm mee naar huis namen. Na de facelift ging de teller nog twee jaar op rij over de 6000 stuks, goed voor een plaatsje in de top 20. Vanaf 2018 begon de klad erin te raken. Dat jaar brachten de Nederlandse Fiat-dealers nog maar zo’n 4700 Vijfhonderdjes aan de man. In 2019 slonk dat aantal zelfs tot onder de 3000 exemplaren. Gek genoeg lag de verkoop in rampjaar 2020 op vrijwel hetzelfde niveau.

Welke varianten zijn er allemaal van de Fiat 500?

Door het grote internationale succes van de 500 werd Fiat wat gemakzuchtig en kwam het met drie varianten op hetzelfde thema: de mpv-achtige 500L kon ermee door, de suv 500X is best leuk, maar de zevenzits 500L Living is eh … nogal smaakgevoelig. Wij houden het hier op de gewone 500 en de 500C. Die C staat voor cabrio, maar eigenlijk is het een gewone 500 met een groot roldak; alle ruitstijlen staan recht overeind.

De smakelijkste 500’s zijn verkocht onder de naam Abarth en hebben krachtige viercilinder turbomotoren. Met een vermogen van 145, 165 of 180 pk komt zo’n kleine lichtgewicht goed van zijn plek. Daarnaast worden de Abarths gekenmerkt door de nodige uiterlijke en innerlijke opsmuk. Aan de onderkant van het 500-gamma vinden we vanaf 2015 de ongeblazen TwinAir met 60 pk. Mét turbo levert de tweecilinder TwinAir-motor 80, 85 of 105 pk. Tot begin 2020 is de Fiat 500 eveneens geleverd met een viercilinder 1,2-liter injectiemotor met 69 pk. Daarvoor in de plaats kwam een driecilinder 1.0 mild-hybrid met 70 pk.

Kijken we naar de uitrusting, dan raken we algauw de draad kwijt. We zouden de simpele Pop laten staan. Die heeft niet eens airconditioning aan boord en cruise­control is pas sinds 2018 leverbaar. Moderne interactieve veiligheidssystemen kom je eigenlijk helemaal niet tegen. Wel zijn er in de loop der jaren allerlei speciale edities geweest, waaronder de Mirror, de Holiday en de Anniversario. Veelal beperken de onderlinge verschillen zich tot de bekleding, het design van de wielen en specifieke interieur- en exterieuraccenten.

Wat zijn de zwakke punten van de Fiat 500?

De Fiat 500 mag dan een klein autootje zijn, hij blijkt stevig in elkaar te steken. Oké, hij kampt weleens met een roestige uitlaat of een losrakende portiergreep. ­Verder zijn de achterwiellagers slijtagegevoelig, maar die kosten je de kop niet. ­Startproblemen komen eveneens voor, wat vaak te wijten is aan een defecte sleutel. Die wordt mogelijk niet meer door de auto herkend. Mocht dit het geval zijn, dan is de kans groot dat de reservesleutel uitkomst biedt. Als de auto helemaal niets meer doet, kan de kabelboom aan de bovenkant van de achterklep de boosdoener zijn. Start de motor wel, maar loopt-ie beroerd, dan is er mogelijk sprake van een defecte bobine. Als er zich een veelheid aan elektrische storingen voordoet, check dan eens of het aircosysteem op een kabelverbinding in de motorruimte heeft gelekt.

Een Fiat 500 Abarth met een gezonde 1,4-liter ­MultiAir-motor is een genot, maar weet wel dat deze viercilinder een gevoelig stukje techniek is. Check met behulp van het onderhoudsboekje en/of facturen of uitsluitend de voorgeschreven olie is gebruikt en of de verversingsintervallen strikt zijn nageleefd. Zo niet, dan kunnen de oliekanaaltjes in de MultiAir-unit voor de kleppenbediening verstopt raken. In het ergste geval kan dit tot ernstige motorschade leiden. Bij het juiste onderhoud is er echter niets aan de hand.

Doordat de Fiat 500 vaak als stadsauto fungeert, wordt de koppeling zwaar belast. Let daarom goed op of het aangrijppunt niet te hoog ligt en slip is helemaal uit den boze. Over de traag werkende Dualogic-transmissie - een handbak met automatische koppeling - zijn we nooit enthousiast geweest. Als de bak opvallend onbehouwen of weifelend schakelt, bedank de verkopende partij dan voor de moeite en ren hard weg, want de reparatiekosten kunnen flink oplopen.

Hoeveel kost een beetje leuke Fiat 500?

Tja, ‘leuk’ is natuurlijk een subjectief begrip, toch kennen wij niemand die de Fiat 500 níét leuk vindt. Maar wie in een 500 met de turboloze TwinAir-motor (60 pk) rijdt, zal het lachen snel vergaan. Zo’n tweecilinder klinkt best grappig, maar zelfs voor een kleine auto als de Fiat 500 is hij te slapjes. Bovendien verbruikt hij veel meer benzine dan de fabriekscijfers suggereren. Met turbo (80, 85 of 105 pk) is de TwinAir beter te pruimen, maar ook dan valt-ie niet op door soepelheid of een laag verbruik. Wij geven de voorkeur aan de viercilinder 1.2 en ook de nieuwe drieclinder 1.0 met mild hybrid-techniek is een prima motor.

De vanafprijzen op Marktplaats voor de gefacelifte Fiat 500 liggen tussen de 8000 en 9500 euro. Voor dat geld kom je meestal uit bij een 80 pk sterke TwinAir uit 2016 in de PopStar-uitvoering. Houd je van semi-open rijden, dan moet je op zoek naar een 500C, die zo’n 1000 euro duurder is dan een dichte 500. Nadeel van de 500C is dat je nul zicht naar achteren hebt wanneer het roldak geheel open is. Voor de complete Mirror-uitvoering (vanaf 2019) met smartphone-integratie betaal je algauw 12.000 euro. Wil je een watervlugge 500, kies dan voor een Abarth. Die oogt meteen een stuk mannelijker en beschikt doorgaans over een dik aangekleed interieur, inclusief luxueus beklede sportstoelen. Houd rekening met vraagprijzen van 12.500 tot ruim 30.000 euro. In alle 500’s zit je nogal hoog en is het stuurgevoel niet optimaal. Een uitgebreide proefrit leert of je hier al dan niet mee kunt leven.