Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 41

+ Top - Eerste review Kia EV6: verschillen met de Hyundai Ioniq 5 zijn groter dan je denkt

De elektrische Kia EV6 deelt veel techniek met de Hyundai Ioniq 5. Maar de Kia ziet er veel sportiever uit dan zijn broer. Maakt hij die vlotte looks ook waar in zijn rijgedrag? Dat en meer verschillen tussen de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5 doen we uit de doeken in deze eerste review.



+ Top - Tweedehands auto kopen tips: onderhandelen over de prijs doe je zo!

Ben je op zoek naar een tweedehands auto? Dan heb je waarschijnlijk een maximale prijs in je hoofd die je wilt betalen. Welke auto je kunt kopen voor dat budget, hangt deels af van jouw onderhandelingskwaliteiten. Durf je niet zo goed af te dingen? Lees dan onze tweedehands auto kopen tips: onderhandelen over de prijs doe je zo!



+ Top - Is dit een vroege 1 april-grap? Nee, deze varende Volkswagen-bus kun je gewoon kopen

Floating Motors heet het bedrijfje dat deze varende Volkswagen-bus op de markt wil brengen. En als je liever een andere klassieker op drijvers wilt, dan hebben ze nog veel meer voor je in het assortiment, zoals een Fiat 500, Mini Cooper en Jaguar E-Type.



+ Top - Eerste review: Cupra Born is een Volkswagen ID.3 waarbij je niet gaapt



De elektrische Cupra Born en de Volkswagen ID.3 rollen samen van de band en delen alle techniek. Hoe kan Cupra van een brave Volkswagen toch iets spannends maken?



- Flop - Onderzoek - Nieuwe auto's hebben steeds meer technologie ... die jullie nooit gebruiken



Auto's zijn rijdende computers geworden, vol technologie om de bestuurder te helpen, te vermaken en veilig te houden. Maar jullie zitten helemaal niet op al die technologie te wachten, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.



- Flop - Europese autoverkopen 2021 - In 26 jaar niet zo weinig nieuwe auto's geregistreerd!



In de Europese Unie werden afgelopen september precies 718.598 auto's geregistreerd. Dat is ruim 23 procent minder dan in dezelfde maand in 2020 en het laagste aantal in 26 jaar.