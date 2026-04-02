Maart topmaand in grillige bedrijfswagenmarkt van 2026

Er heerst nog lang geen hallelujastemming bij de verkopers van bestelwagens, maar de verkopen van maart 2026 zijn beter dan de eerste twee maanden van dit jaar. Met 1754 verkochte bestelwagens staat maart fier aan kop.

Ooit zo'n 6000 busjes per maand

Sommige verkopers hebben zichzelf misschien wel getrakteerd op een stukje taart, maar eigenlijk zijn de verkoopcijfers nog altijd diepdroevig. Ooit waren maandaantallen rond de 6000 de doorsnee, maar sinds de afschaffing van de bpm-vrijstelling, op 1 januari 2025, wil het niet meer zo vlotten met de verkoop.

Daardoor zijn in 2024 zoveel (diesel)busjes verkocht, dat de komende jaren duidelijk minder behoefte is aan nieuwe exemplaren. Het wekt dan ook nauwelijks verbazing dat de meeste bestelwagens die nu worden verkocht, volledig elektrisch zijn. In maart 2026 waren dat er 1368. Tegen 304 diesels en 74 hybrides.

Maart 2026 laat iets van groei zien

Na januari (totaal 1438 bedrijfswagens) en februari (slechts 1312 stuks) laat maart in elk geval weer enige groei zien. Dat is de positieve kant van het verhaal. Maar het zal nog jaren duren voordat alle in 2024 verkochte bussen aan vervanging toe zijn.

Dat het vooral EV's zijn die de groei veroorzaken, is daarentegen een positief verhaal. Maar het blijft vooralsnog een druppel op een gloeiende plaat. Pas in 2029, als er echt alleen nog maar elektrische bussen een zero-emissiezone in mogen, zal het aantal stekkerbussen mogelijk significant groeien.

Wat zijn de 5 bestverkochte busjes van maart 2026?

Logischerwijs telt de top 5 van bestverkochte bussen in maart alleen elektrische versies. Opvallend: voor het eerst dit jaar moet de Ford e-Transit Custom zijn eerste plek afstaan. Daarnaast blijkt de Kia PV5 zijn opmars voort te zetten. Nog steeds nummer 3 op de lijst, een goede positie voor een bus die pas een paar maanden op de markt is. Kijk maar naar de top 5 van maart 2026:

Cijfers: BOVAG