Autoverkopen 2025: top 5 elektrische bussen voelt hete adem van Kia nu al

De top 5 van best verkochte bestelwagens in 2025 ziet er net iets anders uit als je alleen naar de elektrische bussen kijkt. Bovendien blijkt dat Chinese bestelwagens vooralsnog niet populair zijn. Uit Zuid-Korea komt wel veelbelovend nieuws.

Stuivertje wisselen

De top 5 van elektrische bestelwagens wijkt net een beetje af van die van de totale markt, diesel-, benzine-, lpg- en waterstofvarianten meegenomen. Geen spannende veranderingen, hooguit een beetje stuivertje wisselen. Maar toch. Elektrisch wordt momenteel het meest verkocht, dus doe je het in deze top goed, dan belooft dat wat voor de toekomst.

Top 5 elektrisch versus totale verkoop

Doorbraak China blijft nog uit

Het Chinese offensief is in de bestelwagenmarkt nog ver te zoeken. Van het totaal aantal verkochte busjes tot 3,5 ton, komen er circa 400 uit China. Het merendeels is elektrisch, met slechts een verdwaalde dieselvariant (Maxus eDeliver 9). Maxus is bovendien grootleverancier: van de 400 elektrische Chinese bussen heeft dit merk er 342 geleverd. Het op 1-na grootste Chinese merk, nieuwkomer Farizon SV, bleef op 35 haken.

Kia PV5 (2026) hakt er meteen in

Een andere elektrische nieuwkomer hakte er wel meteen goed in: de Kia PV5. Slechts 98 werden er op kenteken gezet, maar leveringen kwamen pas in december 2025 echt goed op gang. Dat belooft iets voor de toekomst. De Europese concurrentie is gewaarschuwd.