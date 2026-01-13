Best in Class. Mercedes-Benz Vans.

Best in Class. Mercedes-Benz Vans. Meer weten

Autoverkopen 2025: top 5 elektrische bussen voelt hete adem van Kia nu al

Top 5 elektrische bussen voelt hete adem van Kia nu al

De top 5 van best verkochte bestelwagens in 2025 ziet er net iets anders uit als je alleen naar de elektrische bussen kijkt. Bovendien blijkt dat Chinese bestelwagens vooralsnog niet populair zijn. Uit Zuid-Korea komt wel veelbelovend nieuws.

Lees ook Dit zijn de 5 best verkochte bussen van 'donker jaar' 2025 Verkoop van bestelwagens ingestort: deze 5 bussen hielden moedig stand in 2025

Stuivertje wisselen

De top 5 van elektrische bestelwagens wijkt net een beetje af van die van de totale markt, diesel-, benzine-, lpg- en waterstofvarianten meegenomen. Geen spannende veranderingen, hooguit een beetje stuivertje wisselen. Maar toch. Elektrisch wordt momenteel het meest verkocht, dus doe je het in deze top goed, dan belooft dat wat voor de toekomst.

Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie

Top 5 elektrisch versus totale verkoop

Positie Merk/model (EV) Aantal 2025 Positie totale verkoop 2025
1 Volkswagen ID. Buzz Cargo 2868 2 - 2868 stuks
2 Ford Transit Courier Custom 2069 1 - 3080 stuks
3 Renault Master 1243 3 - 1341 stuks
4 Renault Kangoo 870 6 - 892 stuks
5 Mercedes-Benz Vito 771 4 - 1003 stuks

Doorbraak China blijft nog uit

Het Chinese offensief is in de bestelwagenmarkt nog ver te zoeken. Van het totaal aantal verkochte busjes tot 3,5 ton, komen er circa 400 uit China. Het merendeels is elektrisch, met slechts een verdwaalde dieselvariant (Maxus eDeliver 9). Maxus is bovendien grootleverancier: van de 400 elektrische Chinese bussen heeft dit merk er 342 geleverd. Het op 1-na grootste Chinese merk, nieuwkomer Farizon SV, bleef op 35 haken.

Kia PV5 (2026) hakt er meteen in

Een andere elektrische nieuwkomer hakte er wel meteen goed in: de Kia PV5. Slechts 98 werden er op kenteken gezet, maar leveringen kwamen pas in december 2025 echt goed op gang. Dat belooft iets voor de toekomst. De Europese concurrentie is gewaarschuwd.

Lees ook Vijf redenen om een elektrische bus aan te schaffen Vijf redenen om in 2026 een elektrische bus aan te schaffen
Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Bedrijfswagen-nieuws in je mailbox?

  • ✓ Het belangrijkste nieuws over bedrijfswagens
  • ✓ Exclusieve tests
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Beter navigeren met Compass
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact