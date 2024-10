Tests

Je kúnt gewoon niet boos worden op de koddige Dacia Spring. Op heel veel vlakken doet hij het minder dan je verwacht van een moderne auto. Verder komt de concurrentie uit China (Leapmotor, Dongfeng) op stoom met betere auto's die nauwelijks duurder zijn. Anderzijds kun je je bijna filosofisch afvragen: hoeveel meer auto heb je eigenlijk nodig?

Kloeng! Daar gaat het portier dicht. Bestuurder en bijrijder nemen plaats op stoelen zonder noemenswaardige zijdelingse steun en hebben het knus. Niet omdat de hormonen door het interieur gieren, maar omdat de Dacia Spring een heel smal autootje is. 1583 millimeter, om precies te zijn. Daarmee is-ie meer dan 20 centimeter smaller dan de Renault Clio. Ook je buitenste knie heeft niet veel bewegingsruimte; die drukt tegen het portier, waarvan het harde plastic een beetje meegeeft.

De eerste minuten in de Dacia Spring moeten we even wennen. Direct borrelen herinneringen op aan onze jeugd in de jaren 80, toen alle auto's nog smal waren en de portieren flinterdun. We wisten toen niet beter en dus gingen we blijmoedig met het hele gezin in een Citroën Visa naar de Alpen.



Veel mooier dashboard

Vooropgesteld: zo spartaans als een oude Visa is de Spring beslist niet. Zeker niet nu hij een facelift heeft gekregen, waarbij vooral het interieur met bezemen werd gekeerd. Dat was ook wel nodig, want de Spring is een elektrische afgeleide van de Renault Kwid en dit Indiase model stamt al uit 2015. De ouderdomskwalen zag je met name aan het verouderde dashboard, met een wat lullig multimediaschermpje en hard kunststof zover het oog reikte.



Het nieuwe dashboard is een flinke verbetering en lijkt veel meer op dat van de Dacia Duster. Een digitaal instrumentarium is standaard, de duurste Extreme-versie heeft zelfs een 10-inch navigatiescherm. Het nieuw vormgegeven stuur is nu in hoogte (maar niet in diepte) verstelbaar.



Dacia Spring facelift 2024: de tweede in drie jaar



De Spring bezorgt de Dacia-designers kennelijk faceliftkriebels, want het is al de tweede update in drie jaar. Hoewel hij met zijn lengte van 3,70 meter een van de allerkleinste auto’s van Nederland is, oogt-ie veel volwassener dan vroeger. De Spring kreeg een nieuwe grille, maar het meest opvallend is de ruimte rond de kentekenplaten in de vorm van een stratenpatroon. Het is dus geen camouflagemateriaal zoals ook wij eerst dachten.

Alle vergelijkingen met de Visa verdampen voorgoed als we de veiligheidsuitrusting bekijken. De Spring heeft onder meer een noodremsysteem voor fietsers, auto's en voetgangers in de stad, verkeersbordherkenning, een spoorassistent, vermoeidheidsherkenning en parkeersensoren achter. Al zijn dat allemaal verplichte systemen, dus reken je niet rijk. Hij beschikt ook 'gewoon' over airco en cruisecontrol.



Gewicht van nog geen 1000 kilo

We zijn een beetje verwend geraakt met al die luxe (en dure) nieuwe auto's. Maar als je dieper gaat nadenken over de Spring, is de elektrische Dacia misschien wel de perfecte auto. Niks lifestyle-strapatsen; de Spring is goedkoop, licht en zuinig en biedt precies wat je nodig hebt voor je meeste dagelijkse kilometers. Elektrische auto's zeulen steeds grotere batterijpakketten mee om een aardige actieradius op de mat te brengen. Kijk maar eens naar het gewicht van de Kia EV9 een stukje terug in dit blad: 2550 kilo. Lieve help!



Actieradius Dacia Spring: 225 kilometer



Nee, dan de Spring met zijn gewicht van amper 1000 kilo. Ondanks een uitgebreidere (veiligheids)uitrusting werd hij na de facelift maar 6 kilo zwaarder. De technische afdeling stond bij deze facelift goeddeels buitenspel, in dat opzicht veranderde er bijna niets. De Spring doet het nog altijd met een bescheiden batterij van 26,8 kWh. Beide versies (44 pk en 65 pk) hebben een actieradius van 225 kilometer. Dat heeft nadelen; een enkele reis Utrecht-Groningen is al een uitdaging met de Spring, terwijl andere EV’s je met 130 km/h en een bijna volle accu voorbij zoeven.

Maar, countert Dacia, de meeste kopers hebben al een andere auto waarmee ze grote afstanden afleggen. Gemiddeld rijden ze 37 kilometer per dag met hun Spring. Daarmee kunnen ze dus een krappe week rijden zonder dat ze hoeven te stekkeren. En al heeft de Spring geen duizelingwekkende snellaadmogelijkheden, vanwege het kleine batterijpakket gaat opladen best snel. Via de wallbox thuis duurt het maximaal 4 uur (20-100 procent), aan de snellader drie kwartier (20-80 procent).



Gevoelloze besturing

De Spring is dus geen Visa, maar ook geen Rolls-Royce. Tijdens het rijden wordt de muziek van de radio soms ongewild begeleid door wat kraakjes uit het interieur. Je zit eerder óp dan ín de stoelen en het onderstel is niet heel subtiel in het filteren van drempels. En de besturing? Die krijgt een koninklijke onderscheiding voor gevoelloosheid.

Maar in een drukke binnenstad ga je houden van de Spring. Dan ben je ineens blij dat-ie zo smal is. En met een draaicirkel van 9,50 meter rijd je voor je lol verkeerd, zodat je moeiteloos keer op keer kunt straatjekeren. Daar komt bij dat de Spring tot 50 km/h lekker snel is en dus rijd je ook nog eens vlot mee met het overige verkeer.

Tel daar een verbruik bij op om van te smullen (13,2 kWh/100 km) en zelfs een stadstrip door het drukke Parijs wordt nog een feestje. Verwacht niet te veel van de B-stand, waarbij zoveel mogelijk remenergie wordt teruggewonnen. Afremmen op de motor is niet voldoende, je moet altijd bijremmen.



Barbecueën met Dacia



Dacia heeft ook wat praktische geintjes uitgehaald. De Spring heeft een V2L-aansluiting en dat betekent dat je een elektrische fiets kunt opladen via de auto. Nog leuker: je sluit op een zomerse campingavond de barbecue aan op de Spring. Let wel op dat een uurtje grillen 13 procent van de batterijcapaciteit kost. Meer lol beleef je als je de accessoires-folder doorneemt. Daar zie je een uitneembare plastic frunk (208,50 euro) en een bekerhouder die je aan het dashboard kunt vastklikken en ook dient als tassenhaak en draaibare lamp (46,50 euro).

Prijs Dacia Spring



De Dacia Spring (Expression, 44 pk) heeft een basisprijs van 18.950 euro. Voor 1000 euro meer krijg je 65 pk en voor nog eens 1000 euro heb je een rijker uitgeruste Extreme. Trek je de SEPP-subsidie van 2950 euro van de basisprijs af, dan is de Spring de goedkoopste auto van Nederland.



Dacia Spring kopen? Snel beslissen



Twijfelaars doen er verstandig aan snel te beslissen: niet alleen vervalt de subsidie per 1 januari 2025, het kan ook zijn dat de Spring last krijgt van importheffingen voor Chinese auto’s. Er is namelijk niets Roemeens of Frans aan de Spring, hij is in every inch Chinees. Waar je hoe dan ook weinig last van gaat krijgen, is de wegenbelasting op EV's die vanaf volgend jaar gaat gelden. De Spring is zo licht dat je zelfs het tarief van een benzineauto lachend betaalt.

Wat wél een probleem wordt, is de toenemende concurrentie. Zo waren we onder de indruk van de snellere en nauwelijks duurdere Leapmotor T03 (met grotere actieradius en rijkere uitrusting) en is ook de Dongfeng Box een auto om rekening mee te houden.



Conclusie

We hebben een zwak voor de Spring omdat-ie zo pretentieloos is. Hij brengt autorijden tot de kern terug: de Spring brengt je droog en voor weinig geld op je plek van bestemming en dat doet hij sinds de facelift in een sfeervollere ambiance. Zoals de Vlamingen zeggen: meer moet dat niet zijn voor een auto met deze prijs.