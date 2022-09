TEST Peugeot 308 SW vs. Volkswagen Golf Variant - waarom de Golf toch mooier is

In het traditionele C-segment vinden we de Peugeot 308 een van de mooiste auto's. Dat geldt onverkort voor de stationwagonversie, de 308 SW. Maar is de Fransman vanbinnen net zo mooi als vanbuiten? En hoe zit het met de ruimte? We vergelijken de frivole Peugeot 308 SW met de zakelijke Volkswagen Golf Variant.



Anders dan in Frankrijk, waar de Break of Familiale sinds de jaren 50 als ideale gezinsauto gold, behield de stationwagon in Duitsland nog lang het imago van pakezel. Je kocht er alleen eentje als je voor je werk veel spullen moest vervoeren. Duitsland viel - net als Nederland - veel later alsnog voor de praktische carrosserievorm. Toch duurde het tot 1993 voordat de eerste Volkswagen Golf Variant op de markt kwam.



Als we het verleden punten zouden geven in deze vergelijkende test, had de Peugeot alvast een voorsprong genomen. De 304, een verre voorvader van de Peugeot 308, was in 1969 al leverbaar als Break. Maar in deze test waarin we de Peugeot 308 SW en Volkswagen Golf Variant beoordelen op hun interieur en ruimteaanbod, telt alleen het heden.

Bagageruimte Peugeot 508 SW vs. Volkswagen Golf Variant



De markante, rechtopstaande dagrijverlichting van de Peugeot 308 is nog altijd de handtekening van hoofdontwerper Gilles Vidal, die in 2020 naar Renault vertrok. Hij heeft eer van zijn werk, want de 308 oogstte veel lof voor zijn uiterlijk. Maar Vidal vergat de bruikbaarheid niet. Er is ruimte voor minimaal 608 en maximaal 1634 liter bagage achter in de Peugeot 308 SW. Dat is net iets minder dan de nuchter vormgegeven Volkswagen Golf Variant in petto heeft. Die houdt het pas bij 611, respectievelijk 1642 liter voor gezien.

Golf Variant biedt passagiers meer bewegingsvrijheid dan 308 SW



Kijken we naar de ruimte voor de passagiers, dan is de Volkswagen Golf Variant eveneens in het voordeel. In alle richtingen biedt de Golf zijn inzittenden meer bewegingsvrijheid dan de Peugeot 308 SW. Het is geen wereld van verschil, al kan de twee centimeter extra hoofdruimte achter in de Volkswagen net het verschil maken tussen comfortabel zitten en afzien.

Peugeot mooier vanbinnen dan Volkswagen



De materiaalkeuze en afwerkingskwaliteit van de Peugeot 308 liggen op een hoger niveau dan in de Golf. Dat mag Volkswagen zich aantrekken. Oudere generaties van de Volkswagen Golf blonken op dit onderdeel juist uit. De Peugeot 308 SW scoort nog meer punten met een in drie delen neerklapbare achterbank, terwijl de Volkswagen Golf Variant dan weer een handige neerklapbare bijrijdersstoel heeft. Ook fijn: een hoog laadvermogen (543 kilo) én een hoog geremd aanhangergewicht (1400 kilo) voor de Volkswagen Golf. De berijder van de Peugeot 308 SW moet het doen met 475 kilo laadvermogen en 1200 kg trekgewicht.

Geen uitblinkers in bedieningsgemak



In het dagelijks gebruik is de Volkswagen de meest overzichtelijke auto, in de Peugeot heb je bij het afslaan last van de aflopende daklijn. Deze beperkt het zicht schuin naar achteren. Geen van beide auto's blinkt uit door zijn bedieningsgemak. Bij Volkswagen zijn de onhandige sliders voor de klimaatbeheersing nog steeds niet verlicht en bij de Peugeot werkt de spraakbediening niet zo goed.

En de winnaar is ...



Resumerend pakt de Volkswagen Golf Variant net iets meer punten op het testonderdeel Interieur en Ruimte. Ware schoonheid zit dus toch vanbinnen. Tenminste, als je objectief meetbare criteria als uitgangspunt neemt. Dat wil zeggen: centimeters en kilo's. Als het om smaakzaken gaat, pakt wat ons betreft de Peugeot 308 SW de hoogste score.



Wil je weten hoe de Peugeot 308 SW en de Volkswagen Golf Variant het doen als het om prestaties, comfort en rijeigenschappen gaat? Dat staat in Auto Review 9/2022 - nu te koop.