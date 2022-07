Ford Fiesta test (2022): waarom de best rijdende kleine auto ook bijna de duurste is

Bij de facelift van de Ford Fiesta (2022) ging de bezem door het aanbod. Rijden doet hij nog altijd geweldig, maar Ford schrapte flink in het aanbod. Waarom zullen koopjesjagers nu misschien afhaken?

Bij Ford hebben ze een grote schoonmaak gehouden. Niet alleen de Ford Focus, ook het andere succesmodel van Ford kreeg een facelift. De Fiesta was er ook wel aan toe, want hij is al vijf jaar op de markt en de concurrentie is groot. Eigenlijk zou iemand een gifje moeten maken van de oude Ford Fiesta en de gefacelifte versie. Dan zie je de mondhoeken van de compacte hatchback omhoog gaan en weer naar beneden. Omhoog en weer naar beneden.



Want na zijn tussentijdse update 'lacht' de Fiesta opeens en presenteert hij trots het Ford-logo in de grille. Net als bij de Focus. Zoals ook de andere wijzigingen overeenkomen: een hogere motorkap, andere led-koplampen en licht gewijzigde achterlichten. De Fiesta is aan de achterkant te herkennen aan zijn zwart omrande lichtunits.



Overzichtelijk aanbod

Misschien wel belangrijker dan de 'glimlach', is dat de bezem door het motorenaanbod gaat. De Fiesta is er maar in twee driecilinder-motorsmaken; een 125 pk sterke mild hybrid driecilinder met een inhoud van 999 cc en een snelle ST-X met 1,5-liter, die 200 pk levert. De driecilinder EcoBoost Hybrid is leverbaar als Titanium, Titanium X, ST Line en ST Line X. Alle versies zijn te koop met een handbak met zes versnellingen of een automaat.



Prijs Ford Fiesta: 25.000 euro



De prijzen van de Fiesta lopen uiteen van 24.825 euro (Titanium met handbak) tot 29.500 euro (ST Line X met automaat). De 200 pk sterke 'pocket rocket' ST-X kost 36.420 euro. Het schrappen in uitrustingen en motorvarianten is noodgedwongen, vanwege een tekort aan onderdelen.

Gaan jouw mondhoeken naar beneden van deze prijzen? Dat kan kloppen, want Ford heeft bij het snoeien vooral de instapversies niet ontzien. De 1,1-liter basismotor met 75 pk (die 20.815 euro kostte) is bijvoorbeeld alleen nog uit voorraad leverbaar, net als de 1.0 EcoBoost met 100 pk. Wil je een goedkope Fiesta, dan is het dus raadzaam om bij de dealer te informeren wat-ie nog heeft staan.



Titanium X is de Fiesta die jij wilt



Ford compenseert de hoge basisprijs met gunstige optiepakketten. Zo kost het Driver Assistance-pakket met adaptieve cruisecontrol (met file-assistent als je voor de automaat kiest), verkeersbordherkenning, vermoeidheidsherkenning en een kleurendisplay in het instrumentarium, slechts 300 euro. Als we dan toch een koopadvies mogen geven: laat de basisversie Titanium staan en investeer 1225 euro extra voor de Titanium X. Voor dat bedrag krijg je onder meer sleutelloze toegang, een achteruitrijcamera, een navigatiesysteem, een in hoogte verstelbare passagiersstoel en een regensensor.

Snel, maar ook wat rumoerig

Het interieur van de Fiesta is één grote nostalgische ervaring: een versnellingspook die je met de hand moet bedienen, een 'echte' handrem en lekker veel knoppen in plaats van priegelschermen en ondoordringbare menustructuren. Over de bediening hebben we dan ook niets negatiefs op te merken, die spreekt voor zich. Denk echter niet dat de Fiesta een gedateerde auto is, hij is voorzien van een uitgebreid navigatiesysteem met spraakbediening, een draadloze telefoonoplader, adaptieve cruisecontrol en een systeem dat waarschuwt als je via de afrit de snelweg dreigt op te rijden.



Vrolijk stemmende knorrepot

Net als de Focus, is de Fiesta bij een koude start een knorrepot. De driecilinder laat graag horen dat hij wakker is en blijft in de stad behoorlijk present. Toevallig rijden we in de testweek ook met concurrent Mazda 2, die voorzien is van een viercilinder motor en veel stiller is. Het geluid van de EcoBoost-motor verdwijnt naar de achtergrond als je tijdens snelwegritten een constante snelheid aanhoudt.



Eenmaal de stad uit, heb je alle reden om vrolijk te worden. Bijvoorbeeld van de prestaties van de motor, met een honderdsprint in 9,4 seconden en een topsnelheid van exact 200 km/h. Al bij 1400 tpm is het maximale koppel van 190 Nm (overboost: 230 Nm) beschikbaar, zodat je je ook bij lage toerentallen met een gerust hart aan een vlotte inhaalactie kunt wagen. In ruil voor zijn sprintvermogen, verlangt de motor niet overdadig veel benzine. Wij komen uit op 5,4 l/100 km (1 op 18,5). Dat komt overeen met de fabrieksopgave, die schommelt tussen de 4,9 en 6,0 l/100 km.



Weinig te klagen



Achter het stuur van de Fiesta valt sowieso weinig te klagen: hij heeft fijne stoelen, stuurt goed en heeft een soepel schakelende zesbak. Het onderstel is stevig, maar niet té. Dat is ook fijn voor de passagiers achterin, want die komen er verder bekaaid vanaf. Vooral de hoofdruimte op de achterbank is voor lange mensen te krap.

Duurder dan een Yaris of Clio



Is een facelift genoeg om de Fiesta Hybrid weer te laten sprankelen in het B-segment? Ja en nee. De Fiesta is altijd een fijn rijdende auto geweest en dat blijft-ie, maar is nu wel een van de duurste auto's in het B-segment. Al valt het mee als je hem naast zijn hybride-concurrenten zet. Een Toyota Yaris met hybride-aandrijflijn kost bijvoorbeeld 23.150 euro. Bij Renault vragen ze zelfs een beetje meer voor de 140 pk sterke Clio E-Tech Hybrid: je betaalt 24.850 euro. Verschil is dat de Toyota en Renault ook een goedkope basisversie hebben zonder hybridetechniek. De basis-Yaris kost 20.450 euro, een Clio heb je vanaf 21.950 euro.



Bovendien zijn de Clio en de Yaris nieuwer dan de Fiesta; beide modellen zijn maar twee jaar oud. Alleen bij Volkswagen zul je schrikken, want de Duitsers vragen 24.690 euro voor een bescheiden 95 pk-versie van de Polo. De Fiesta moet het hoe dan ook nog tot 2026 zien uit te zingen, dan krijgt hij waarschijnlijk een elektrische opvolger.



En dit is ons oordeel over de Ford Fiesta

Het tekort aan onderdelen noopt Ford tot kordate beslissingen. Op de dynamische ST-X na, kun je alleen nog voor de mild hybrid met 125 pk kiezen. Dat zorgt voor een forse prijsstijging, maar daar krijg je het typische Ford-rijplezier voor terug. In de stad is de driecilinder wat te rumoerig en achterin zit een volwassen persoon niet voor zijn lol.