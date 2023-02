Zin in de zomer? Koop een van deze 5 verrassende cabrio's vanaf 15.000 euro!

Sneu voor de liefhebbers, maar topless zonnen is totaal uit de mode. Topless rijden kan daarentegen nog altijd. Nu is hét moment om de schroom van je af te werpen en Marktplaats.nl af te struinen naar de cabrio van je dromen.

Een van de dingen die wij zo leuk vinden aan Marktplaats.nl, is dat je auto’s tegenkomt waarnaar je niet eens per se op zoek was. Kies bij de selectiecriteria onder het kopje ‘Carrosserie’ voor ‘Cabriolet’ en je krijgt meer dan 8200 auto’s voorgeschoteld. De prijzen variëren van zo’n 500 euro voor een aftandse Volkswagen Golf Cabrio tot 7 ton voor een Lamborghini Aventador Roadster. De variatie in soorten en maten is minstens even groot. Van een piepkleine roadster als de Daihatsu Copen (zie Auto Review 2/2023), tot een giga zwaargewicht als de Rolls-Royce Dawn.



Voordelen en nadelen van softtop en hardtop



Wil je je beoogde cabrio puur voor de fun gebruiken, dan hoef je niet te veel op praktische eigenschappen te letten. Check wel goed of je lekker zit. Zo steken lange mensen bij wat kleinere roadsters al snel met hun hoofd boven de voorruit uit of raken ze de hemelbekleding als het dak dichtgaat.

Als je een garage hebt, dan kun je gerust een cabriolet met een stoffen dak kopen. Staat hij daarentegen vaak onder een boom waarvan de bewoners constant aan de vogel­diarree zijn, dan is een coupé-cabriolet met een metalen klapdak wellicht een beter idee.

Is een cabriolet geschikt als vakantieauto?

Lijkt een autovakantie per cabrio je helemaal het einde? Dan doe je er ­verstandig aan om vooraf de inhoud van de bagageruimte te checken. Vooral wanneer het dak open is. Want in opgevouwen toestand slokt het dak een aanzienlijk deel van de kofferruimte op.

Het klinkt als een open deur, maar je koopt een cabriolet natuurlijk niet om ­continu dicht te rijden. Een voorziening die jouw persoonlijke cabrio­seizoen kan ­verlengen, is stoelverwarming. Een windschot zorgt er op zijn beurt voor dat het een stuk minder tochtig wordt aan boord. Bovendien scheelt het lawaai. Zo hoeven jij en je geliefde tijdens een romantisch open ritje niet continu tegen elkaar te schreeuwen. Tweezits roadsters hebben vaak een ingebouwd windschot. Bij vierpersoons modellen werd dit er los bijgeleverd. Check in dat geval of het aanwezig én heel is.

Aankooptips cabriolet



Veel cabrio’s zijn als tweede auto gebruikt en hebben relatief weinig gereden. Maar je hebt altijd uitzonderingen. Als het een importauto is, geeft de Nationale Autopas waarschijnlijk ‘Geen oordeel’ aan. In dat geval moet je de kilometerinformatie uit het serviceboekje en de eventuele onderhoudsfacturen halen. Maar dan moeten die er wel bij zitten ...



Hoe check je het dak van een cabrio?



Het plezier dat je aan een open auto beleeft, hangt voor een groot deel samen met de staat van het cabriodak. Controleer of het klapmechanisme soepel en zonder onheilspellende bijgeluiden werkt. Check ook of alle panelen goed op elkaar aansluiten. Ga zeker ook een stukje rijden op de snelweg rijden met de kap dicht. Als

horen en zien je vergaan van het windgeruis? Dan zijn de afdichtingen waarschijnlijk niet top meer. Een softtop met scheuren en gaten is uit den boze, want een nieuw dak is prijzig. Cabrio’s die niet meer waterproof zijn, herken je meestal aan een muffe geur in het interieur en weervlekken in de bekleding of vloerbedekking.



Vogelpoepvlekken in de softtop duiden erop dat de auto meer buiten heeft gestaan dan binnen. Ook zijn ze een indicatie van de zorg die de vorige eigenaar aan zijn auto heeft besteed. Want zulke vlekken staan niet alleen lelijk, ze kunnen de stof ook aantasten.



Fiat 124 Spider aut. - 2017 - 28.140 km - € 25.900



Hoe leuk een gebruikte Mazda MX-5 ook is, niemand kijkt er nog van op. Bij een tweedehands Fiat 124 Spider is dat een ander verhaal. Toch is die Italiaan voor een groot deel identiek aan de Mazda. Dat betekent dat-ie ook achterwielaandrijving heeft en net zo strak rijdt. Anders dan de MX-5 heeft de 124 Spider een licht nostalgische vormgeving, die doet denken aan de Fiat 124 Spider van de vorige eeuw. Ook onder de motorkap vind je een belangrijk verschil. Daar herbergt de Fiat standaard een 140 pk sterke 1,4-liter turbomotor, terwijl de Mazda uitsluitend met atmosferische viercilinders geleverd is. Dat bezorgt de Fiat een iets relaxter karakter. Deze al helemaal, want hij heeft een automaat. Alleen vinden we dat voor een sportieve roadster niet per se een voordeel. Als je een 124 Spider met meer power wilt, moet je op zoek naar de 170 pk sterke Abarth-versie. Let goed op de onderhoudshistorie, want de 1.4 MultiAir-motor is nogal kritisch op de juiste olie.

+ Stuurt net zo fijn als een Mazda MX-5, turbomotor

- We hebben hem liever met handbak



Mercedes E 220 Cabriolet - 1996 - 159.815 km - € 19.880

Een tweedehands Mercedes 220 CE Cabriolet van de W124-generatie is een massief brok kwaliteit. Hij stamt overduidelijk nog uit de tijd dat de ingenieurs bij Mercedes het laatste woord hadden. Een bochtenridder is het daarentegen niet. Wel is-ie voor een cabriolet opvallend ruim en comfortabel. Ook Belgische kinderkopweggetjes neemt-ie zonder morren. Daarbij hoef je niet bang te zijn dat-ie de keien uit de straat trekt. Toch is de 150 pk van deze open E 220 voldoende voor een honderdsprint van ruim 10 seconden – mocht je dat per se willen. Wij geven de voorkeur aan mooie toertochten. Zo rijd je rustig en beschaafd de ster op de motorkap achterna. Dat is Mercedes rijden zoals het ooit bedoeld was. Hoewel … de zescilinder 300 CE Cabriolet (220 pk) vinden we nog begerenswaardiger, maar die is ook een stuk duurder. Met een vraagprijs van net geen 20 mille is dit viercilinder exemplaar goedkoper dan een nieuwe Fiat 500C. De keus is aan jou …

+ Comfortabel, oerdegelijk en ruim

- Die zescilinder 300 CE blijft lonken



Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI - 2020 - 22.459 km - € 33.999

Is de Range Rover Evoque Convertible jouw gedroomde cabrio, maar vind je hem veel te duur? Dan hebben we hier een verhoudingsgewijs betaalbaar alternatief: een gebruikte Volkswagen T-Roc Cabrio. Net als de Evoque, is het een suv waarvan de fabrikant het dak heeft afgezaagd. Het resultaat is een stoere cabrio met vier zitplaatsen en een hoge instap. Is hij ook mooi? Mwah, sommige mensen vergelijken hem vanwege zijn hoge taillelijn en korte kontje met een babybadje. Ook het plastic interieur heeft daar wel iets van weg. Als cabrio is de T-Roc minder praktisch dan normaal. Om te beginnen lever je twee portieren in en ook de grote achterklep ben je kwijt. Nu moet je de bagage via een soort brieven­bus in de kofferbak schuiven. Daarin past minimaal 280 liter – niet gek voor een cabrio. Presteren doet de T-Roc 1.5 TSI prima, hij stuurt fijn en je hebt weinig last van rijwind. Dat de aanbieder voor dit geld geen fatsoenlijke garantie biedt, is belachelijk.

+ Goedkoper dan een Range Rover Evoque, vlot en stoer

- Plastic interieur, alleen wettelijke garantie



Chrysler Crossfire 3.2 V6 aut. - 2005 - 103.566 km - € 14.900

Twintig jaar geleden werkten Mercedes en Chrysler nog innig samen. Dat leverde onder meer de Chrysler Crossfire op, die bijna 40 procent van zijn onderdelen deelde met de Mercedes SLK. Hoewel de productieversie van de Crossfire minder extreem oogt dan de conceptcar uit 2002, is het is nog altijd een uitgesproken ontwerp. Dat geldt voor de coupé­versie nog sterker dan voor de Roadster. De brede ­heupen, de vouwen in de motorkap en de lucht­inlaten in de voorschermen geven hem een toefje retrocharme, zonder dat het geforceerd wordt. De torsiestijfheid is top en daarom verdient elke Cross­fire de 335 pk sterke motor van de SRT6. Maar ook de basisversie met 218 donker roffelende pk’s is geen stumper. Een minpunt van de Amerikaan is het overschot aan kitscherig nepaluminium in het interieur. Met de kwaliteit van de ­(Mercedes-)aandrijflijn is daarentegen niks mis. Dit is lang niet de goedkoopste ­tweedehands Chrysler Crossfire op Marktplaats, maar we vielen voor de gave kleur.

+ Onderscheidend uiterlijk, klinkt en rijdt fijn, degelijk

- Kitscherig dashboard, dorstig



Opel Cascada 1.4 Turbo - 2015 - 92.092 km - € 15.750

Verwijder de merklogo’s van deze fraai gelijnde cabriolet met zijn champagnekleurige jas en z’n chique 18-inch wielen en noem zijn exotische modelnaam: Cascada. Je publiek hangt aan je lippen en ziet zichzelf al in deze Italiaans gelijnde bolide over bochtige weggetjes door de Dolomieten meanderen. Totdat je ze weer op aarde terugbrengt en onthult dat het eigenlijk een opengezaagde Opel Astra is. Je ziet de droom in de ogen van je toehoorders bijna letterlijk uiteenspatten. De teleurstelling wordt nog groter als je vertelt dat deze tweedehands Opel Cascada maar 140 pk heeft. En dat-ie je soms doet denken aan dat dikke jochie uit je oude basisschoolklas. Je weet wel, omdat hij met gym altijd een handje geholpen moest worden. Want tja, een leeggewicht van 1600 kilo is niet niks. Ons advies: houd je mond. Laat je vrienden plaats­nemen op het prachtige leren meubilair en neem ze mee op een comfortabele en relaxte toerrit door het Nederlandse polderlandschap. Ze zullen verrukt zijn ... Al kun je natuurlijk ook een krachtiger versie kopen, want de Opel Cascada was er ook als 1.6 Turbo met 170 of 200 pk.



+ Comfortabel, oogt duurder dan-ie is

- Eh ... zware botten

