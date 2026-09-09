Dit zijn de 7 grootste verschuivingen in de Duitse autoverkopen

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We doken in de Duitse verkoopcijfers over de eerste acht maanden van 2026. Hoe doen de Chinezen het daar en hoe staat de geplaagde Volkswagen-groep ervoor?

1. Maktaandeel Chinese merken: 4,2 procent

Tel je alle Chinese merken bij elkaar op — BYD, MG Roewe, Leapmotor, Xpeng, Geely, GWM, Lynk & Co, Zeekr, Jaecoo, Deepal, Omoda, Dongfeng, Chery, JAC, Maxus en NIO — dan komen ze in de eerste acht maanden van 2026 samen op ruim 83.000 nieuw geregistreerde auto's in Duitsland. Op een totaal van bijna 2 miljoen nieuwe auto's is dat 4,2 procent. Nog geen dominante positie, maar wel een aandeel dat twee jaar geleden ondenkbaar was.

2. NIO vrijwel van de kaart geveegd

Niet elk Chinees merk profiteert van de trend. NIO registreerde in acht maanden tijd nog maar 19 auto's in heel Duitsland. Een daling van 90,1 procent.

3. Tesla's comeback is geen momentopname

Met 32.258 nieuwe registraties in acht maanden groeide Tesla met 182 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is geen eenmalige uitschieter in één goede maand. Het is de trend over het hele jaar, in een periode waarin het merk juist regelmatig onder vuur lag vanwege de strapatsen van eigenaar Elon Musk.

4. BYD dendert richting Renault, Dacia en Fiat

Cumulatief over het jaar staat BYD nog net achter Citroën, en moet het Renault (45.210), Dacia (46.008) en Fiat (46.460) nog inhalen. Maar met 36.748 registraties in acht maanden en een groei van 329,1 procent tikt BYD die merken in het huidige tempo waarschijnlijk nog dit jaar voorbij. In augustus alleen gebeurde dat voor het eerst al: toen verkocht BYD meer dan de andere drie 'Traditionsmarken' .

5. Binnen de Volkswagen-groep loopt het compleet uiteen

Skoda groeit het hardst van alle merken binnen het Volkswagen-concern: +13,8 procent (167.075 stuks). Audi houdt juist stand met een lichte plus van 4,9 procent, terwijl VW (-5,7%) en Seat (-5,1%) allebei licht inleveren. Het blijft opmerkelijk dat Skoda, het voormalige Oostblokmerk, zo hard blijft stijgen. Ook de winstmarge van Skoda is veel hoger; 8,3 procent, ten opzichte van een magere 2,8 procent voor de hele Volkswagen-groep.

6. Toyota en Volvo grootste dalers onder gevestigde namen

Toyota levert 18,5 procent in (43.971 stuks), Volvo 16,6 procent (34.140 stuks). Dit zijn de twee stevigste dalingen onder de merken die al jaren tot de vaste top behoren.

7. Kia en Mazda zijn de stille stijgers

In de marge van alle aandacht voor de Chinese merken, de Volkswagen-groep en Tesla presteren twee merken opmerkelijk goed: Kia (+7,8%, 43.922 stuks) en vooral Mazda (+21,5%, 31.056 stuks) draaien lekker in Duitsland.