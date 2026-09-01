Autoverkopen augustus: Kia nog steeds nummer één, maar toch niet blij

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De Kia EV2, Renault Twingo en BMW iX3 behoren tot de meest opvallende nieuwkomers van 2026. Maar hoewel ze best in trek zijn, gaat hun succes vooral ten koste van modellen uit de eigen stal.

Kijk je alleen naar de registraties van nieuwe automodellen, dan lijkt de Nederlandse automarkt volop in beweging. Duizenden Kia's EV5, BMW's iX3 en Mercedessen CLA kregen een Nederlands kenteken. Maar zoem je uit naar de verkopen van het betreffende merk, dan zijn de cijfers opvallend stabiel. Veel nieuwe modellen lijken vooral kopers weg te trekken bij hetzelfde merk. De markt als geheel daalde met 3,8 procent tot 228.760 verkopen.

Meer modellen, minder verkopen

Kia bracht de afgelopen twee jaar een arsenaal aan nieuwe modellen op de markt, waarvan een aantal meteen goed scoorde. De nieuwe EV5 kwam tot en met augustus direct tot 3048 registraties. Ook de EV2 wist al 1663 handtekeningen te verzamelen en staat in augustus op de vierde plaats in de totale verkopen. Maar de nieuwe modellen zorgden niet voor vollere orderboeken.

Ondanks al die reuring, verkocht Kia als geheel liefst 3554 auto’s minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De EV3 zakte van 7537 naar 4033 eenheden, de Niro zelfs van 4736 naar 2647 stuks. Het succes van het ene model gaat ten koste van de belangstelling voor het andere van hetzelfde merk.

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BMW en Mercedes

Hetzelfde beeld zie je bij andere merken. BMW registreerde 1981 exemplaren van de nieuwe iX3, waarmee deze indrukwekkende EV de 1-na-bestverkochte Bimmer is. Helaas voor BMW werd de stijging van de iX3 tenietgedaan door lagere verkopen van onder meer de iX1, iX2 en i4. Al is de iX1 met 2008 registraties nog nipt de bestseller van BMW. Ook het totale aantal BMW's daalt in vergelijking met vorig jaar: 14.054 vs. 14.950. Grote concurrent Mercedes ziet de belangstelling eveneens teruglopen; ondanks de nieuwe CLA en GLC registreerde het 382 minder auto's dan in de eerste acht maanden van 2025.

Wirtschaftswunder

Van Renault hadden we meer spektakel verwacht. De nieuwe Renault 4 en de Twingo zijn samen goed voor ruim 1800 registraties, maar het Franse merk groeide desondanks met slechts 104 auto’s. Modellen als de Captur, Austral, Scenic en Symbioz verloren terrein. Bij Toyota kwam de nieuwe C-HR+ tot 2063 registraties, terwijl de bestaande C-HR meer dan de helft van zijn volume verloor.

Een succesvolle introductie levert dus niet automatisch extra marktaandeel op. Eerder zag je dat overigens al bij de grote Duitse merken. Het aanbod van Audi, BMW en Mercedes puilt al jaren uit, maar de verkoopcijfers zijn niet spectaculair toegenomen. In onze analyse rekenen we nieuwkomers als Omoda en Jaecoo niet mee. Hun percentuele stijgingen zijn spectaculair, maar de vertrekcijfers waren ook heel laag. Met name Jaecoo is een soort Chinees wirtschaftswunder, met 2072 registraties. Dat is een stijging van 1766 procent.

Top 5 modellen jan-augustus 2026

Toyota Aygo X - 5.541 Tesla Model Y - 5.205 Kia Picanto - 4.614 Kia EV3 - 4.033 Hyundai Kona - 3.955

Bron: BOVAG