Duitse hatchback die er eindelijk is na jarenlang wachten is nu al spotgoedkoop

Nieuws

De nieuwe Volkswagen ID. Polo is eindelijk te bestellen, maar dat is niet de goedkoopste manier om de Duitse hatchback te bemachtigen. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 389 euro in de ID. Polo!

Goedkoop in de VW ID. Polo rijden

Over de Volkswagen ID. Polo

De nieuwe Volkswagen ID. Polo is eindelijk hier en is een heel belangrijke auto voor het merk. Met de betaalbare elektrische hatchback hoopt Volkswagen een groot marktaandeel te kunnen scoren in dit belangrijke segment. Met deze nieuwe EV heeft het merk veel pijnpunten van de oude EV's aangepakt, zoals bijvoorbeeld de touchknoppen.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de ID. Polo, en heeft de Volkswagen ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Volkswagen ID. Polo private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Begin van veelbelovende nieuwe EV's Volkswagen - Technische specificaties niet super indrukwekkend + Grote bagageruimte (441 liter) - Goedkopere versies moeten nog komen + Veel fysieke knoppen - Nog niet direct leverbaar

Goedkoop in de VW ID. Polo rijden

Volkswagen ID. Polo uitrusting

Trend

De ID. Polo opent met de ‘Trend’, en die is voor een instapper al ruim bedeeld. Standaard krijg je een 12,9 inch touchscreen, DAB+, ledverlichting rondom, 1-zone Climatronic, parkeersensoren achter en 17 inch stalen velgen. Ook het hele veiligheidspakket, met onder meer dodehoeksensor, noodremassistent, ‘Lane Assist’ en vermoeidheidsherkenning, zit er standaard op, net als tot en met vijf jaar onderhoud.

Life

De ‘Life’ voegt comfort en connectiviteit toe: draadloze Apple CarPlay en Android Auto, adaptieve cruise control, draadloos laden, een achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom en elektrisch inklapbare spiegels.

Style

De ‘Style’ richt zich op uiterlijk en sfeer, met 17 inch lichtmetalen velgen, matrix-ledkoplampen (IQ.LIGHT), ‘Keyless Access’, een verwarmd stuurwiel, verwarmbare stoelen en 2-zone Climatronic.

Life First Edition

Dit tijdelijke actiemodel bouwt voort op de Life met 17 inch lichtmetalen velgen, ‘Innovision Pro’-navigatie, getinte ruiten achter, een verwarmd stuurwiel, verwarmbare stoelen en 2-zone Climatronic.

Style First Edition

De topversie is eveneens een tijdelijk actiemodel. Hierop vind je 18 inch ‘Linz’-velgen, ‘Innovision Pro’-navigatie, een panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie en de rijassistent ‘Connected Travel Assist’.

De Volkswagen ID. Polo wordt uitsluitend volledig elektrisch geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Uitvoering Vermogen Accu WLTP-actieradius 0-100 km/u Snellaadtijd (10–80%) Trend 116 pk 37 kWh 315 km nog niet bekend 27 min Life 116 pk 37 kWh 315 km nog niet bekend 27 min Life 135 pk 37 kWh 329 km nog niet bekend 27 min Life 211 pk 52 kWh 454 km 7,1 s 24 min Life First Edition 211 pk 52 kWh 453 km 7,1 s 24 min Style 135 pk 37 kWh 329 km nog niet bekend 27 min Style 211 pk 52 kWh 452 km 7,1 s 24 min Style First Edition 211 pk 52 kWh 442 km 7,1 s 24 min

Goedkoop in de VW ID. Polo rijden

De Volkswagen ID. Polo is een veelbelovende eerste elektrische versie van de welbekende Polo. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.