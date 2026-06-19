Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 25 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we goede airco tips delen om de hitte tegen te gaan, maar Tesla opgeblaasde cijfers gebruikt om autonoom rijden op de weg te krijgen. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Zo gebruik je de airco

Op hete dagen als deze zijn we superblij dat airco in de auto gemeengoed is tegenwoordig. Toch gebruikt niet iedereen de airco op de juiste manier. Wij vertellen je hoe het wél moet.

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+ Top – Verraderlijke witte ruit

Wie deze zomer met de auto naar Frankrijk of Spanje gaat, ziet langs de snelweg steeds vaker een blauw bord met een witte ruit opduiken. Negeer je de bijbehorende regels, dan valt er zomaar een boete tot 200 euro op je deurmat. Maar jij weet als je dit artikel leest wat je moet doen.

+ Top – Waar zit de camera?

Het is niet meer gek dat een auto vol camera's zit die elke hoek rondom het voertuig in de gaten houden. Maar BYD wil nu een camera plaatsen waar nog geen enkel merk dat eerder deed: onder de auto. En eigenlijk is dat best een goed idee.

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- Flop – Nepcijfers

Tesla wil heel graag zijn Full Self Driving-functie naar Europa brengen. Héél graag. Zo graag zelfs, dat ze onder andere de Nederlandse RDW hebben misleid met opgeblazen cijfers.

- Flop – Niet te hard rijden

Als je een Chevrolet Corvette ZR1 koopt, ga je niet alleen maar netjes de maximumsnelheid rijden in woonwijken. Dan wil je scheuren (waar dat kan en mag uiteraard). Maar als je dat doet, moet je er niet raar van opkijken als de lak ineens op bepaalde plekken loslaat ...

- Flop – Verliezen we weer een iconische hatch?

De solid-state accu wordt gezien als de heilige graal voor elektrische auto’s: meer actieradius en sneller laden. Maar de grootste batterijfabrikant ter wereld verwacht geen snelle doorbraak.