Grootste batterijfabrikant ter wereld remt hype: de superaccu komt voorlopig niet

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De solid-state accu wordt gezien als de heilige graal voor elektrische auto’s: meer actieradius en sneller laden. Maar de grootste batterijfabrikant ter wereld verwacht geen snelle doorbraak.

CATL-topman Robin Zeng moet in een interview met het Chinese Caijing Magazine toegeven dat de doorbraak solid state-batterij op zich laat wachten. Grootschalige productie komt volgens hem pas rond 2030 in zicht, en tot die tijd belandt de techniek hooguit in dure, exclusieve modellen.

De techniek is nog niet klaar

Het probleem zit in de fabricage. CATL schat de productierijpheid van zijn vastestofaccu nog op niveau 4 van 9. Daarmee is de techniek nog ver verwijderd van massaproductie. Het bedrijf wil in 2027 niveau 7 of 8 bereiken, wat voldoende zou zijn voor kleine series, maar nog niet voor miljoenen elektrische auto’s.

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Een van de lastigste punten is het contact tussen de vaste lagen in de cel. Bij een gewone lithium-ionaccu vult de vloeibare elektrolyt kleine oneffenheden op, maar bij een vastestofaccu moeten de lagen mechanisch strak tegen elkaar worden gedrukt. Daarvoor is een extreem hoge druk nodig. Een druk van 6000 atmosfeer komt neer op ruim zes ton per vierkante centimeter; alsof het gewicht van een volwassen olifant op een oppervlak ter grootte van een vingernagel drukt.

Die druk helpt om poriën en holtes weg te persen, maar maakt de productie ook kwetsbaar. Bij te weinig druk neemt de interne weerstand toe; bij te veel druk kunnen materialen vervormen, scheuren of plaatselijk van elkaar loskomen. Dat gaat ten koste van de levensduur en betrouwbaarheid; precies wat je in een elektrische auto niet wilt.

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Vloeibaar blijft voorlopig de norm

Ondertussen draait de productie gewoon door op de vertrouwde accu's met vloeibare chemie, de bekende NMC- en LFP-pakketten die nu in vrijwel elke EV liggen. Ook die goedkopere LFP-techniek maakt flinke sprongen. CATL toonde onlangs zijn nieuwste Shenxing-batterij, die van 10 naar 80 procent laadt in nog geen vier minuten, en zelfs bij -30 graden in negen minuten naar bijna vol gaat.

Ook de levensduur is op niveau, want na duizend snellaadbeurten houdt de accu nog meer dan negentig procent van zijn capaciteit over. Daarmee dringt de vraag zich op of die peperdure solid-state batterij eigenlijk nog wel nodig is.