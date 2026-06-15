Grootste EV-bouwer ter wereld stopt camera waar je 'm niet verwacht

Nieuws

Het is niet meer gek dat een auto vol camera's zit die elke hoek rondom het voertuig in de gaten houden. Maar BYD wil nu een camera plaatsen waar nog geen enkel merk dat eerder deed: onder de auto. En daar hebben ze een reden voor.

BYD, de grootste EV-bouwer ter wereld, heeft daarvoor een patent ingediend. Dat meldt carnewschina. De camera houdt de onderkant van een stilstaande auto in de gaten en moet kunnen herkennen of daar iets ligt wat er niet hoort. Zoals een slapende kat.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Zo werkt het

Maar wat doet de camera van BYD dan precies? De techniek draait om een slimme vergelijking. Zodra je de auto uitschakelt, maakt het wordt een opname gemaakt van de ruimte onder de auto en die wordt bewaard als referentiebeeld. Daarna vergelijkt het systeem live beelden steeds met die opname.

Vaste onderdelen zoals de ophanging, het accupakket en de aerodynamische panelen blijven altijd gelijk. Het systeem kijkt daarom alleen naar de plekken die afwijken van het opgeslagen beeld, wat veel rekenkracht bespaart. Pas als er een verschil opduikt, bepaalt het of er een levend wezen aanwezig is.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Waar is het systeem voor bedoeld?

De camera is niet bedoeld voor diefstalbeveiliging, maar moet ongelukken voorkomen. Denk aan een kat die voor de warmte van de motor of accu onder de auto kruipt, of aan een kind dat ervan overtuigd is dat het de allerbeste verstopplek heeft gevonden. Op het moment dat je wegrijdt, heb je daar als bestuurder geen zicht op.

Een gepubliceerd patent betekent nog niet dat de techniek ook echt in een auto belandt. Een concrete toepassing, planning of marktintroductie noemt BYD nergens.

