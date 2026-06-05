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Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden

De nieuwe Volkswagen ID. Polo is nu al te bestellen, maar dat is niet de goedkoopste manier om de Duitse hatchback te bemachtigen. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 399 euro in de ID. Polo!

Goedkoop in de VW ID. Polo rijden

Over de Volkswagen ID. Polo 

Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden
Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden
Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden

De nieuwe Volkswagen ID. Polo is eindelijk hier en is een heel belangrijke auto voor het merk. Met de betaalbare elektrische hatchback hoopt Volkswagen een groot marktaandeel te kunnen scoren in dit belangrijke segment. Met deze nieuwe EV heeft het merk veel pijnpunten van de oude EV's aangepakt, zoals bijvoorbeeld de touchknoppen. 

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Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de ID. Polo, en heeft de Volkswagen ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Volkswagen ID. Polo private lease je via Auto Review.

PluspuntenMinpunten
+ Begin van veelbelovende nieuwe EV's Volkswagen- Technische specificaties niet super indrukwekkend
+ Grote bagageruimte (441 liter)- Goedkopere versies moeten nog komen
+ Veel fysieke knoppen- Nog niet direct leverbaar

Goedkoop in de VW ID. Polo rijden

Volkswagen ID. Polo uitrusting

Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden
Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden
Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden
Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden
Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden

Trend

De ID. Polo opent met de ‘Trend’, en die is voor een instapper al ruim bedeeld. Standaard krijg je een 12,9 inch touchscreen, DAB+, ledverlichting rondom, 1-zone Climatronic, parkeersensoren achter en 17 inch stalen velgen. Ook het hele veiligheidspakket, met onder meer dodehoeksensor, noodremassistent, ‘Lane Assist’ en vermoeidheidsherkenning, zit er standaard op, net als tot en met vijf jaar onderhoud.

Life

De ‘Life’ voegt comfort en connectiviteit toe: draadloze Apple CarPlay en Android Auto, adaptieve cruise control, draadloos laden, een achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom en elektrisch inklapbare spiegels.

Style

De ‘Style’ richt zich op uiterlijk en sfeer, met 17 inch lichtmetalen velgen, matrix-ledkoplampen (IQ.LIGHT), ‘Keyless Access’, een verwarmd stuurwiel, verwarmbare stoelen en 2-zone Climatronic.

Life First Edition

Dit tijdelijke actiemodel bouwt voort op de Life met 17 inch lichtmetalen velgen, ‘Innovision Pro’-navigatie, getinte ruiten achter, een verwarmd stuurwiel, verwarmbare stoelen en 2-zone Climatronic.

Style First Edition

De topversie is eveneens een tijdelijk actiemodel. Hierop vind je 18 inch ‘Linz’-velgen, ‘Innovision Pro’-navigatie, een panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie en de rijassistent ‘Connected Travel Assist’.

De Volkswagen ID. Polo wordt uitsluitend volledig elektrisch geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden
Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Volkswagen ID. Polo te rijden

Specificaties

UitvoeringVermogenAccuWLTP-actieradius0-100 km/uSnellaadtijd (10–80%)
Trend116 pk37 kWh315 kmnog niet bekend27 min
Life116 pk37 kWh315 kmnog niet bekend27 min
Life135 pk37 kWh329 kmnog niet bekend27 min
Life211 pk52 kWh454 km7,1 s24 min
Life First Edition211 pk52 kWh453 km7,1 s24 min
Style135 pk37 kWh329 kmnog niet bekend27 min
Style211 pk52 kWh452 km7,1 s24 min
Style First Edition211 pk52 kWh442 km7,1 s24 min

Goedkoop in de VW ID. Polo rijden

De Volkswagen ID. Polo is een veelbelovende eerste elektrische versie van de welbekende Polo. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Lees ook 9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand 16 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 44.990.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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