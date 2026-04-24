Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 17 (2026)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een oude bekende terug aan de top is, maar het kabinet de plank misslaat. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Een bekend gezicht

In januari stond deze auto nog niet eens in de top, maar in maart is het model de bestverkochte auto van Europa. Hoe kan dat?

+ Top – Neue Klasse facelift

De lelijke koplampen en grille zijn gebleven, maar verder heeft deze 7-serie de complete Neue Klasse-treatment gekregen. En dat komt veel dingen ten goede.

+ Top – Wat een leuk ding!

Eerlijk gezegd wordt het wel eens saai om naar de zoveelste nieuwe compacte SUV/crossover te kijken. Daarom zijn we zo blij als we eens wat anders zien, zoals deze Hyundai Ioniq 3.

- Flop – Leg het mij maar uit

Werkelijk ieder Europees land zorgt voor verlichting bij automobilisten door op de een of andere manier de brandstofprijzen te verlagen. Maar wat doet Nederland, sowieso al een van de duurste tanklanden ter wereld? Precies. Niets dus.

- Flop – Op de bonnefooi naar Italië? Niet doen

Als je dan dit weekend toch de auto pakt, moet je niet koers zetten naar Italië. Althans, als je niet in de file wilt komen te staan. Er wordt namelijk een vroege 'Zwarte Zaterdag' verwacht dit jaar.

- Flop – Plug-in hybride aangepakt

Een plug-in hybride biedt het beste van twee werelden, met zijn elektromotor en zijn verbrandingsmotor. Maar een loslippige manager van Polestar draait het om. Hij vindt de PHEV juist hartstikke slecht.