Pas op! Waarom aankomend weekend een verrassende ‘Zwarte Zaterdag’ wordt verwacht

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Wie komend weekend richting Italië vertrekt, moet rekening houden met ongekende drukte. Wat normaal pas in de zomer gebeurt, lijkt zich nu al in de meivakantie af te spelen.

Campings zitten vol, wegen lopen vast en spontane trips lijken dit jaar geen goed idee.

Campings nu al overvol

Volgens Wegenvignetten.nl is de situatie rond de populaire Noord-Italiaanse meren uitzonderlijk. Tijdens Pasen zaten campings, camperplaatsen en zelfs kleine accommodaties al volledig vol.

Waar je normaal gesproken in het voorjaar nog makkelijk iets vindt, is dat nu anders. Vooral rond het Gardameer en het Iseomeer is de bezettingsgraad voor de meivakantie al vergelijkbaar met het hoogseizoen.

Op de bonnefooi? Vergeet het maar

Last-minute vertrekken zonder reservering is dit jaar riskant. De kans is groot dat je simpelweg nergens meer terechtkunt.

Volgens kenners komen veel reizigers voor een dichte campingslagboom te staan, iets wat we normaal alleen in juli en augustus zien.

Waarom het nu al zo druk is

De drukte komt vooral door Italianen zelf. Door goed weer en onrust in de wereld, kiezen veel mensen ervoor om in eigen land op vakantie te gaan.

Daar komt bij dat feestdagen gunstig vallen. Op 25 april is het Bevrijdingsdag in Italië en niet veel later volgt 1 mei, de Dag van de Arbeid, eveneens een officiële feestdag. Daardoor trekken miljoenen Italianen er tegelijkertijd op uit.

Het Italiaanse verkeersbord dat waarschuwt voor file

Pas op! Waarom aankomend weekend een verrassende ‘Zwarte Zaterdag’ wordt verwacht

Files en wachttijden nemen toe

Niet alleen op de campings wordt het druk, ook de reis ernaartoe wordt zwaarder. Tijdens Pasen stonden er al lange files, onder meer bij de Gotthardtunnel in Zwitserland.

Voor de meivakantie wordt vergelijkbare drukte verwacht, met flinke vertragingen op de belangrijkste routes richting Italië.

Dit weekend wordt cruciaal

Vooral het komende weekend kan voor grote problemen zorgen. Veel reizigers vertrekken tegelijk, precies rond de Italiaanse feestdag.

Wie richting Italië rijdt, doet er goed aan extra reistijd in te plannen en alles vooraf te regelen. Dit voorjaar voelt daarmee opvallend veel als een klassieke Zwarte Zaterdag.

Lees ook Italiaanse SUV is plotseling de goedkoopste van 2025 (vanaf 289 euro) Italiaanse SUV daagt dure Duitsers uit, maar is véél goedkoper
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen.

