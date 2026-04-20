Geen accijnskorting benzine: kabinet vindt dat je je oude bak moet inruilen

Het kabinet komt met voorstellen voor maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Een accijnskorting zit daar niet bij. De coalitie vindt dat jij je oude bak maar moet inruilen en presenteert nog wat kruimelwerk .

Miljard euro, minimaal effect

Bovag-voorzitter Christianne van der Wal liet zondag in het televisieprogramma WNL Op Zondag weten dat ze begrijpt waarom het kabinet niet kiest voor een generieke accijnsverlaging. Een korting van 10 cent per liter kost de schatkist circa 1 miljard euro per jaar, rekende ze voor. Dat bedrag helpt tankstationondernemers in de grensregio volgens haar wel een beetje, maar ook dán blijft brandstof in Nederland beduidend duurder dan in de omringende landen.

"Zomaar een miljard in deze tijd, ongericht, aan 10 cent aan de pomp, vind ik niet verstandig", aldus Van der Wal.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Subsidie tweedehands EV's

En inderdaad staat er in de concrete voorstellen van vandaag geen korting op de accijns van benzine en diesel. Wel wil het kabinet een korting op de wegenbelasting voor bestelbusjes van ondernemers. Tevens is het plan om met een noodfonds voor de energierekening van minder draagkrachtigen te komen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een subsidieregeling voor tweedehands EV's. Daarmee zouden huishoudens met een lager of middeninkomen een tweedehands elektrische auto kunnen aanschaffen. Mits zij hun oude brandstofauto met een lage emissieklasse - tot en met Euro 4 - inruilen. Die oude auto moet vervolgens wordt gesloopt - ook al rijdt-ie nog prima.

Dan hebben we het over auto's met een bouwjaar tot en met pakweg 2004, 2005. Hiervoor is zo’n 50 miljoen euro beschikbaar en de regeling moet mogelijk al eind dit jaar ingaan.

Gerichte aanpak 'heel wijs'

Volgens Van der Wal is een gerichte aanpak 'heel wijs'. Ze benadrukte dat sommige burgers de prijsstijgingen simpelweg niet kunnen betalen en dat zij geholpen moeten worden.

Ook ondernemers verdienen volgens de Bovag-voorzitter aandacht. "Ondernemers hebben het echt heel erg zwaar. Ze zitten vaak in vaste contracten en kunnen dit soort prijsstijgingen niet doorberekenen aan hun klanten", stipte ze aan. Kleinere ondernemers zouden in elk geval enigszins geholpen zijn met de verlaagde mrb op hun bestelwagens.

Hogere km-vergoeding

Daar staat tegenover dat het kabinet van grotere bedrijven juist een bijdrage vraagt. De coalitie stelt immers voor om een hogere belastingvrije kilometervergoeding in te voeren. Die bedraagt nu 23 cent en zou naar 25 cent per kilometer kunnen gaan. Werkgeversvereniging AWVN gaat ermee akkoord, maar adviseert wel om te kijken welke beroepsgroepen hiervoor vooral in aanmerking zouden moeten komen. De organisatie denkt vooral aan mensen die in de kraam- en thuiszorg werken.

Auto blijft een melkkoe

Van der Wal, die eerder onder meer voorzitter van de VVD en stikstofminister was, pleitte in de uitzending daarnaast voor maatregelen die elektrisch rijden kunnen stimuleren. Met de voorgestelde subsidie op tweedehands EV's wordt in elk geval deels aan die wens voldaan.

Verder merkte ze op dat de auto nog steeds een 'melkkoe' is voor de overheid. Daarmee doelde ze niet alleen op belastingopbrengsten, maar ook op bijvoorbeeld de parkeertarieven van gemeenten. Dat moet anders, betoogde ze.

Wat betekent dit?

De boodschap van Bovag is helder: liever gericht een kleiner bedrag besteden aan wie het hardst geraakt wordt door de hoge brandstofprijzen, dan breed strooien met een accijnskorting die het fundamentele prijsverschil met buurlanden niet wegneemt. Of de Tweede Kamer de aangekondigde kabinetsmaatregelen voldoende vindt, moet nog blijken.

