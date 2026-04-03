Ford-baas belooft goedkope concurrent voor Tesla Model Y en Model 3

Ford gaat het in de Verenigde Staten toch weer proberen met een elektrische auto, die gaat concurreren met de Tesla Model 3 en Model Y. Dat liet de hoogste baas zich ontglippen in een Amerikaanse podcast. Maar Europa kijkt juist reikhalzend uit naar twee andere elektrische Fords.

Dat Ford met een Model Y en Model 3-concurrent komt, is best verrassend. In de Verenigde Staten is de belangstelling voor EV’s flink gedaald. Dat is het gevolg van het beleid van de regering van Donald Trump. Die sneed resoluut in subsidies en douceurtjes voor EV-rijders. Dat Amerikanen vervolgens geen elektrische auto's meer kochten, zorgde voor zure gezichten bij Ford. Het was juist op stoom aan het komen met zijn elektrische aanbod en had er miljarden in geïnvesteerd.

Ford schrapt elektrische modellen

Als gevolg van de tanende belangstelling, schrapte Ford in de Verenigde Staten een aantal van zijn elektrische modellen. Eind 2025 werd de F-150 Lightning uit de prijslijst verwijderd, omdat de verkoop onvoldoende op gang kwam. Ook plannen voor een grotere elektrische pick-up gaan niet door.

Toch zit er een elektrische auto in het verschiet, die gaat concurreren met de Tesla Model Y en Model 3. Het moet een (relatief) betaalbaar model worden. Meer is niet bekend, zo is het onduidelijk of het om één of twee modellen gaat. Zoals evenmin duidelijk is of de Mustang Mach-E geofferd gaat worden.

Ford en Renault gaan samenwerken

In Europa probeert Ford ook meer voet aan de grond te krijgen met elektrische auto’s. Daartoe sloot het merk een deal met Renault. De Fransen gaan twee kleine elektrische auto’s voor Ford bouwen en daarnaast gaan beide merken samenwerken op het gebied van bedrijfswagens.

De eerste van de twee Ford-EV’s verschijnt begin 2028 en wordt in Frankrijk gebouwd, in de fabriek van de Renault 5. De Ford-versie krijgt dezelfde techniek en wordt ongeveer even groot. Wij hebben zo’n vermoeden dat het nieuwe model ‘gewoon’ weer Fiesta gaat heten.

Over de andere compacte elektrische Ford op basis van het Renault-platform, is nog niets bekend. Mogelijk ziet Ford een terugkeer van de Ford Ka wel zitten, op basis van de Renault Twingo. Wel weten we dat de twee elektrische Fords voor de Europese markt zijn bedoeld en niet worden verkocht in de Verenigde Staten.

Het hoofdbeeld bij dit verhaal werd gemaakt m.b.v. AI.