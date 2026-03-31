Zo probeert de zevenzits Skoda Peaq jou te verleiden

Het was al bekend dat de Skoda Peaq, een elektrische zevenzitter, in 2026 naar Nederland komt. Inmiddels deelt Skoda meer informatie, onder meer over de actieradius. Maar er is ook iets niet zo ‘simply clever’ aan Skoda’s topmodel.

Skoda verdubbelt dit jaar het aantal elektrische modellen. Omdat de Epiq, de kleine SUV, zoveel aandacht opslurpt, zou je bijna vergeten dat ook de Peaq eraan komt. Terwijl de nieuwe Skoda aan de (vrij vertaalde) naam te zien wel degelijk een toppertje moet worden. Nou ja, 'tje' hij wordt nog groter dan de al 4,76 meter lange Skoda Kodiaq, de tot dusver grootste SUV van het merk. De Peaq is zelfs 4,90 meter lang.

Skoda Peaq met zeven zitplaatsen en frunk

Als onbetwist topmodel wordt de Peaq, net als de Kodiaq, leverbaar met zeven zitplaatsen. Die derde zitrij is niet standaard, maar komt op de optielijst terecht. Met vijf zitplaatsen past er 1.010 liter bagage achterin, daarmee heeft de Peaq de grootste bagageruimte van alle Skoda-modellen. Maar zelfs als je met zeven mensen reist, is er nog 299 liter aan bagageruimte over. De Peaq heeft nog een primeur: hij is vanaf zijn onthulling leverbaar met frunk (37 liter) onder de motorkap. Ook de Skoda Elroq krijgt binnenkort een frunk, de kleine Epiq moet het zonder stellen.

We verwachten dat je helemaal achterin veel minder derderangs zit dan in de Kodiaq en diens Duitse broer, de Volkswagen Tayron. De wielbasis is namelijk groter: de Peaq tikt met 2975 mm nét de drie meter niet aan. De Kodiaq blijft steken op 2791 millimeter; dat scheelt dus ruim 18 centimeter!

Als elektrische zevenzitter gaat de Skoda Peaq straks in dezelfde vijver vissen als de Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 en Volvo EX90.

Modern Solid

Verder onderscheidt de Skoda Peaq zich met een modernere designtaal. In naam was de Skoda Elroq de eerste representant van Skoda's nieuwe designrichting, maar de Peaq gaat nog een paar stappen verder in 'Modern Solid'. Het is de productieversie van de Vision 7S, ga er maar vanuit dat onder het camouflagemateriaal een auto schuilgaat die erg op dit studiemodel lijkt.

We zien vooral grote gladde oppervlakken, zonder overbodige vouwen of lijnen. De neus heeft nog wel bekende Skoda contouren, maar is verder strakgetrokken. De Peaq heeft onder meer een verlichte, hoogglanszwarte Tech-Deck-‘grille’ met smalle verticale lamellen en led-achtergrondverlichting. Bovendien zijn de achterlichten totaal anders dan bij de huidige Skoda-modellen, met loodrecht op elkaar staande, flinterdunne led-units.

Skoda Peaq actieradius

Skoda laat ook al iets los over de motoren en de actieradius. Daarmee kleurt de Peaq keurig binnen de lijnen, maar zet Skoda geen nieuwe maatstaven. Er komen drie aandrijfvarianten, de 60, 90 en 90x. Die laatste versie heeft vierwielaandrijving. Het vermogen varieert van 204 pk tot 300 pk.

De 90- en 90x-varianten hebben een actieradius van ruim 600 kilometer, snelladen van 10 tot 80 procent duurt 28 minuten. De 60-variant doet het exact een minuut sneller, maar die heeft dan ook een kleinere batterij. Alleen voor de 90x onthult Skoda de 0-100-sprint, waar-ie 6,7 seconden over doet.

Niet zo clever

Skoda weet ons meestal te verrassen met geinige details, die ze Simply Clever noemen. Deze keer houden de Tsjechen zich in. De Peaq krijgt ruitenwisserbladen met geïntegreerde sproeiers, maar dat is geen uniek Skoda-bedenksel. Verder kun je draadloos twee telefoons opladen, heeft de bagageruimte een elektrisch rolluik en is er een opklaptafel voor de achterpassagiers. Het lijkt er niet op dat die slimmigheden allemaal standaard wordt aangeboden.

Traditionele portiergrepen - iets wat wij bij uitstek Simply Clever noemen – ontbreken op de Peaq. Skoda doet mee met de trend dat ze uitschuiven als je de auto nadert met de sleutel in je zak. Wij zijn geen fan, en de Chinese overheid ook niet. Vanaf volgend jaar worden verzonken portiergrepen in nieuwe modellen daar verboden, vanwege de onveiligheid. Verzonken deurgrepen zijn berucht om hun falen bij zijdelingse botsingen of hevige regenval. Skoda zou een voorbeeld kunnen nemen aan de Mercedes GLC, die beide opties biedt.

Skoda Peaq levertijden

In de zomer van 2026 wordt de Skoda Peaq onthuld, maar de eerste auto's komen waarschijnlijk pas in het late najaar op de markt. De prijzen en alle andere technische details van de Peaq worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie

bekend gemaakt.