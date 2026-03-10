Onderzoek: zó schoon of vies zijn EV's écht - Toyota bij hekkensluiters

Nieuws

Een internationale coalitie van milieu- en mensenrechtenorganisaties heeft onderzocht hoe 'groen' de productie van elektrische auto's is. In de top 18 gooien Tesla en Europese merken hoge ogen, terwijl Chinese fabrikanten én Toyota bij de hekkensluiters horen.

De studie is uitgevoerd door Lead The Charge, dat achttien grote autofabrikanten beoordeelde op ruim tachtig criteria. Daarbij werd onder meer gekeken naar de CO₂-uitstoot bij de productie van staal, aluminium en batterijen. Maar ook arbeidsomstandigheden, mijnbouwpraktijken en de bescherming van lokale gemeenschappen werden beoordeeld.

Tesla 'schoonste' EV-producent

Gemiddeld scoren de fabrikanten 24 procent op het verduurzamen van hun toeleveringsketens – een stijging van vijf procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Op het gebied van mensenrechten en verantwoord grondstoffenbeleid ligt het gemiddelde op 27 procent.

SportContact7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Volgens het rapport voert Tesla de ranglijst aan met een totaalscore van 49 procent. Daarna volgen Ford en Volvo. Mercedes en Volkswagen maken de top 5 compleet. Geely, het moederbedrijf van onder meer Volvo, Lynk & Co en Zeekr is de enige Chinese fabrikant in de bovenste helft van de lijst.

Kia en Hyundai komen niet verder dan de middenmoot. In de onderste regionen staan onder meer BYD, Toyota, Honda, SAIC, de fabrikant van onder meer MG, en het hier onbekende GAC.

Elektrisch rijden kan veel schoner

Onder wetenschappers bestaat brede consensus dat elektrische auto’s over hun volledige levenscyclus veel minder vervuilend zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Ze spelen daarom een belangrijke rol in het terugdringen van de CO₂-uitstoot.

Toch zijn EV’s nog lang niet volledig schoon. Een groot deel van de elektriciteit waarmee ze worden opgeladen, komt wereldwijd nog uit kolencentrales. In Europa is het beeld gunstiger, in Nederland wordt ongeveer de helft van de elektriciteit duurzaam opgewekt.

Productie EV's milieubelastend

Ook bij de productie van elektrische auto’s en batterijen wordt nog veel gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn batterijen afhankelijk van schaarse grondstoffen zoals kobalt, waarvan de winning geregeld wordt gelinkt aan slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechtenschendingen en milieuverontreiniging.

Toyota, BYD en Honda vallen door de mand

Volgens Lead The Charge gaapt er nog vaak een kloof tussen de duurzaamheidsbeloften van fabrikanten en de daadwerkelijke acties. Zo scoren Toyota, BYD en Honda volgens het rapport 0 procent op maatregelen om de CO₂-uitstoot in hun staaltoeleveringsketen te verminderen.

Toyota verbeterde wel zijn positie op het gebied van batterijen. Het merk introduceerde een batterijontwerp dat makkelijker te demonteren is, waardoor recycling eenvoudiger wordt.

Deze merken zijn goed bezig

De grootste vooruitgang in batterij-toeleveringsketens werd volgens het onderzoek geboekt door Tesla, Renault, Mercedes, Volkswagen en Ford.

Hoewel de koplopers laten zien dat een schonere productie mogelijk is, laat het gemiddelde resultaat van 24 procent zien dat de sector nog een erg lange weg te gaan heeft.

Met andere woorden: elektrische auto’s zijn een belangrijke stap richting schoner vervoer, maar zeker de productie moet nog flink duurzamer worden.